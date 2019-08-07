محافظ الغربية: فرق انتشار سريعة للإصلاح الفورى لأى عطل كهربائى خلال عيد الأضحى

الغربية - محمد طارق - مصطفى عادل

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة لقطاع الكهرباء بالغربية بإعداد فرق إنتشار سريعة للإصلاح الفورى لأى أعطال كهربائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك تعمل على مدار 24 ساعة يومياً للحفاظ على استمرارية التيار الكهربائى.

ووجه باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تأمين التغذية الكهربائية بجميع المساجد والساحات ومناطق تجمعات المواطنين، مع تجهيز مولدات طوارئ متحركة ومحولات محمولة لاتخاذ اللازم فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى .

وفى هذا الشأن أوضحت شركة الكهرباء بالغربية أنه تم إنهاء كافة الإستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك ، وكذا تشغيل غرفة عمليات بالشركة تستقبل شكاوى المواطنين على رقم 3303179 على مدار 24 ساعة يومياً وتكون فى تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، كما يتم استقبال بلاغات الأعطال على رقم 121 على مدار 24 ساعة.

ووجه محافظ الغربية بالتأكد التام من توافر كافة مستلزمات وأدوات إصلاح الأعطال والعمل على تقليل زمن العطل وتوفير الأريحية التامة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وعلى جانب آخر، عقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع الأستاذ أحمد خيرى مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر ، وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الغربية على أن أجهزة المحافظة على إستعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ المبادرة وتذليل أى عقبات وتسخير كل ما يلزم من إمكانيات ليقوم فريق المبادرة بمهامه بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبى للتلاميذ بعدد 100 مدرسة إبتدائية التى تقع بالمناطق الأكثر إحتياجاً، بالإضافة إلى تسليم نظارات طبية مجاناً للتلاميذ المتوقع إكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبى لإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية كما سيتم عمل قوافل طبية بمراكز الشباب بالمحافظة للكشف عن المواطنين غير القادرين بالمجان وإجراء عمليات المياه البيضاء.

كما تطرق اللقاء أيضاً لبرنامج الرعاية الصحية الخاص بالصندوق لبحث توفير إحتياجات المحافظة فى قطاع الصحة، حيث وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل عن إحتياجات المحافظة فى هذا القطاع لعرضه على الصندوق.

أما فى مجال الدعم الإجتماعى فقد أوضح محافظ الغربية أنه تم التنسيق مع الصندوق لتنفيذ عدة مبادرات بالمحافظة تتمثل فى مبادرة "دكان الفرحة" والتى يتم توزيع ملابس بالمجان على غير القادرين وتجهيز العرائس الأيتام ، وأيضاً التوسع فى برنامج "مستورة" الذى يقوم بتقديم قروض ميسرة للمرأة المعيلة مما يساعدها على الإنتاج وكسب قوتها.

وفى نهاية اللقاء أشاد محافظ الغربية بمجهودات صندوق تحيا مصر فى العديد من المجالات التى توفر الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً إجتماعياً وصحياً ، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الإقتصادى للشباب والمرأة المعيلة.

وفى سياق منفصل، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ان الجمعية انتهت من استعدادتها لذبح وتوزيع 715 عجل بلدى منهم 25 عجل بلدى فى قرى محافظة الغربية ، حيث يتم الذبح فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالجعفرية مركز السنطة.

وأوضح "شعبان" ان عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية و التعبئة والتغليف وتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمحافظة الغربية.

وأشار إلى أن الأورمان قد أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" حيث تستهدف المبادرة إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني.

وتابع اللواء ممدوح شعبان أن الجمعية تقوم هذا العام بمحافظة الغربية بتوزيع50 ألف كيلو لحوم أضاحى بالتوزاى مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى البلدية داخل مصر تقوم لجنة من الأورمان بالسفر الى دولة البرازيل التى يتم استيراد اللحوم منها والبداية باختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الاضاحى فى الاسلام، وكذلك البدء بذبحها وفق احكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الاضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الاسلامى بالبرازيل .