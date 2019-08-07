محافظ الغربية :فرق إنتشار لإصلاح أى عطل كهربائي خلال عيد الأضحى

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة لقطاع الكهرباء بالغربية بإعداد فرق إنتشار سريعة للإصلاح الفوري لأى أعطال كهربائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك تعمل على مدار 24 ساعة يومياً للحفاظ على إستمرارية التيار الكهربائي. وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين التغذية الكهربائية بجميع المساجد والساحات ومناطق تجمعات المواطنين.

وشدد على تجهيز مولدات طوارئ متحركة ومحولات محمولة لإتخاذ اللازم في حالة إنقطاع التيار الكهربائي و أوضحت شركة الكهرباء بالغربية أنه تم إنهاء كافة الإستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك. وكذا تشغيل غرفة عمليات بالشركة تستقبل شكاوى المواطنين على رقم 3303179 على مدار 24 ساعة يومياً وتكون في تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة. كما يتم إستقبال بلاغات الأعطال على رقم 121 على مدار 24 ساعة.

ومن جانبه؛ وجه محافظ الغربية بالتأكد التام من توافر كافة مستلزمات وأدوات إصلاح الأعطال والعمل على تقليل زمن العطل وتوفير الأريحية التامة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

كما أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية في بيان اعلامى أن جميع الأجهزة التنفيذية أنهت إستعداداتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

مشيراً إلى حرصه على متابعة الموقف بصفة مستمرة من خلال تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع المديريات الخدمية ومراكز المدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة يعمل جميعها على مدار 24 ساعة يومياً لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

بحيث تتلقى غرف العمليات الشكاوى على الأرقام الأتية:-

غرفة طوارئ المحافظـــــــــــة: (3335531 – 3333263- 3333111)

غرفة طوارئ الصحـــــــــــــة: 3334260 - 3334755 / 123

غرفة طوارئ التمويــــــــــــن: 3304948 – 3303771

غرفة طوارئ الميـــــــــــــــاه: 3334611 /125

غرفة طوارئ الصرف الصحي: 3332511

غرفة طوارئ الكهربــــــاء: 3303179

غرفة طوارئ الغاز الطبيعي: 129

غرفة طوارئ الطب البيطري: 333424

ووجه محافظ الغربية رؤساء مراكز المدن والأحياء بالعمل على تجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى. وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة، ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولاً بأول خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

مؤكداً على التواجد الميداني بالشوارع خلال فترة العيد وعدم السماح بقيام المواطنين بأي مخالفات في البناء والتنسيق الكامل مع إدارات حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وسرعة إزالة أي تشوينات لمواد البناء المخالف أو تعديات في مهدها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.