محافظ الشرقية يكرم السكرتير المساعد و3 رؤساء مدن المنقولين ضمن حركة المحليات

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الـ3 رؤساء المدن و السكرتير المساعد، بمنحهم شعار المحافظة، تقدير لجهودهم خلال فترة عملهم بالمحافظة، وتمنى لهم الاستمرار فى تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى أماكن العمل المنقولين إليها .

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمهم بمنحهم شعار المحافظة تقديراً لما قدموه خلال فتره عملهم داخل الجهاز الإدارى لمحافظة الشرقية، مشيدين بالعلاقة الطيبة التى تجمع المحافظ بمرؤسيه والتى يسودها الود والإحترام والحزم بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين فى كافة قطاعات العمل المختلفة.

كانت شملت حركة المحليات، ترقية اللواء علاء رشاد سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، سكرتيراً عاماً لمحافظة المنوفية، واللواء هشام على الطويل رئيس مدينة هيها للعمل رئيسا لمركز ومدينة أسيوط، و العقيد أحمد أنور عيسى كريم رئيس مدينة كفر صقر للعمل رئيساً لمركز ومدينة القناطر الخيرية، واللواء مصطفى محمد سعد عبية رئيس مركز ومدينة منيا القمح للعمل رئيسا لحى الشرابية .

وعلى جانب عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن شركة العروبة مصر للتطوير العمرانى لمتابعة الإجراءات التى قامت بها الشركة من الحصول على الموافقات اللازمة للترخيص والرسومات الهندسية ومراعاة كافة اشتراطات الحماية المدنية للبدء فى تنفيذ أكبر وأضخم مشروع لإقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة بأرض العصلوجى بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات ومحمد الصافى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد مدكور المستشار الهندسى للمحافظة والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة والمهندس اسعد حسن وكيل وزارة الإسكان.

واستهل ممثل شركة مصر العروبة الإجتماع بعرض تفصيلى عن الإجراءات التى تم إتخاذها منذ إستلام أرض الموقع ووضع حجر الأساس للبدء فى عملية الإنشاء ليتحقق على أرض الشرقية أول سلسلة تجارية ومول تجارى كبير ووحدات سكنية لخدمة أبناء المحافظة، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من الحصول على موافقة المجمعة العشرية وجارى الحصول على موافقة اللجنة المختصة لإستصدار الترخيص اللازم للبدء فوراً فى تنفيذ المشروع بعد الإنتهاء من مراجعة الرسومات الهندسية والتأكد من مراعاة التصميم لكافة إشتراطات الحماية المدينة لحماية المبنى ضد أخطار الحريق والإلتزام بالمساحات المطلوبة للجراجات طبقاً للكود المتفق عليه.

وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الإقتصاد القومى بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية مما سيكون له أكبر الأثر فى الحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها نتيجة تنمية وزيادة أساليب وطرق المنافسة المشروعة من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات تحت سقف واحد ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب فى العمل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية قطعت شوطاً كبيراً مع الجهاز والشركة لتجهيز الموقع وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة لتنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المحدد وتحقيق الحلم لإقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة تمثل نقله نوعية وحضارية لأهالى المدينة .

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة قام بإنهاء كافة الاجراءات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات العملاقة لتشجيع الإستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد وخلق منافسة حقيقية وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة، مشدداً على الشركة المنفذه البدء فوراً فى تنفيذ أعمال الحفر والإنشاء ليظهر المشروع على أرض الواقع ولإثبات الجدية حتى يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمنى المحددة وهو عامان من تاريخ توقيع المشروع والذى تم فى أكتوبر الماضى .

يذكر أن مشروع العروبة سكاى لاين يُعد من أكبر المشروعات السكنية التجارية متكاملة الخدمات فى أقاليم ومحافظات مصر وكان الهدف من المشروع التوسع فى نشر فكرة المولات التجارية الكبيرة فى مختلف محافظات مصر عن طريق تفعيل بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وكارفور ومجموعة شركات العروبة مصر، وتم إختيار الأرض المخصصة لإقامة المشروع لتتطور الفكرة ويتوسع المشروع وينشأ عليه مركز تجارى ضخم وكومباوند سكنى راقى متكامل الخدمات بالتعاون مع محافظة الشرقية مما يساهم فى عمل نقله حضارية وإقتصادية فى الشرقية، كما يعمل على توفير فرص عمل بالإضافة لتوفير كومباوند سكنى راقى لسكان محافظة الشرقية.

ونظراً لكبر حجم المشروع وتعدد وتنوع استخداماته فقد تم مراعاة ذلك فى مكونات المشروع والتى تضم عدد 2 بدروم جراج لخدمة الجزء التجارى والذى يتكون من دور أرضى يضم مجموعة من البرندات العاليمة للملابس ومجموعة مطاعم بخلاف المحال التجارية العادية والدور الأول يضم مجموعة مطاعم فوت كورت ومراكز ترفيهية للشباب وجراج علوى أعلى المركز التجارى وأسفل الكومباوند السكنى لخدمة الجزء السكنى والذى سيتم تنفيذه بمواصفات عالمية.

وفى سياق منفصل، نجحت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، فى تقديم خدمات المطلوبة لكافة المواطنين وفصل مؤدى الخدمة عن طالبها مع تبسيط الإجراءات وتفعيل وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى لمكافحة الفساد الإدارى وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له مع أهمية توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم للعاملين القائمين على تقديم الخدمات بالمراكز التكنولوجية.

وأكدت محافظة الشرقية فى بيانا، ان مراكز تكنولوجيا، استقبلت 20 ألف و837 طلباً متنوعاً بنسبة إنجاز تعدت 98% من إجمالى الطلبات المقدمة من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة " الزقازيق – حى أول – منيا القمح – أبوكبير – أبو حماد – بلبيس – القرين – القنايات – مشتول السوق – الإبراهيمية – فاقوس – أولاد صقر – ديرب نجم – كفر صقر – الحسينية – صان الحجر "

أوضحت ان الهدف من انشاء المراكز التكنولوجيه لتقليل الوقت وتوفير الجهد والمشقة و النفقات عن المواطنين ومنع الفساد الإدارى من خلال المعاملات والخدمات المقدمة إلكترونياً مؤكدا ان المراكز التكنولوجية حققت نقلة نوعية بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين أهمها الفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها وتحقيق مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل آداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضارى وسريع ودعم متخذى القرار بمعلومات آلية ودقيقة.



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم