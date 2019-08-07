سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يقرر غلق 4 صيدليات لعدم تعيين مدير صيدلى

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:01 م
محافظ الدقهلية يقرر غلق 4 صيدليات لعدم تعيين مدير صيدلى الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية غلق 4 صيدليات إدارياً لمدة شهر لممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلى مسئول

ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشددا على استمرار تلك الحملات بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين وتطبيق القانون

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش على الصيدليات بجمصة، والقطنة طريق جمصة / المنصورة ، والجزاير وشومان التابعتين لمركز بلقاس ، بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة.

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

غلق صيدليات

وكيل صحة الدقهلية

صيدليات بجمصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يقرر إيقاف النائب الإدارى بمستشفى المنزلة المركزى عن العمل 3 أشهر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 08:03 م

محافظ الدقهلية: إغلاق معمل منتجات ألبان بدكرنس لوجود خطر داهم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 04:30 م

محافظ الدقهلية يغلق مغسلة سيارات بدون ترخيص ومزرعة مواشى داخل الكتلة السكانية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:51 م

محافظ الدقهلية يحيل مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة دكرنس للتحقيق

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:15 م

محافظ الدقهلية: 9907 مشروعات بتكلفة 293 مليون جنيه خلال تسعة أشهر

الإثنين، 05 أغسطس 2019 10:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشرحة زينهم تنتهى من تسليم 21 جثة من ضحايا حادث معهد الأورام لأسرهم

مشرحة زينهم تنتهى من تسليم 21 جثة من ضحايا حادث معهد الأورام لأسرهم

شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

فيديو معلوماتى .."لعب الكرة مش تسلية وخلاص".. اعرف فوائده الصحية

فيديو معلوماتى .."لعب الكرة مش تسلية وخلاص".. اعرف فوائده الصحية

الحكومة تعلن أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

الحكومة تعلن أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

ناشئات مصر يهزمن سويسرا 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

ناشئات مصر يهزمن سويسرا 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

"إنها مصر يا سادة".. إنشاء 9 مصانع جديدة على مساحة 400 فدان فى 36 شهرا

"إنها مصر يا سادة".. إنشاء 9 مصانع جديدة على مساحة 400 فدان فى 36 شهرا

السكة الحديد تعلن تشغيل 3 قطارات من القاهرة والإسكندرية لخدمة أهالى النوبة غدا

السكة الحديد تعلن تشغيل 3 قطارات من القاهرة والإسكندرية لخدمة أهالى النوبة غدا

تويتر تعترف باستخدام بيانات مستخدمين فى الدعاية دون إذن

تويتر تعترف باستخدام بيانات مستخدمين فى الدعاية دون إذن

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة