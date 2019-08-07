محافظ الدقهلية يقرر غلق 4 صيدليات لعدم تعيين مدير صيدلى

الدقهلية - سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية غلق 4 صيدليات إدارياً لمدة شهر لممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلى مسئول .

ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشددا على استمرار تلك الحملات بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين وتطبيق القانون.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش على الصيدليات بجمصة، والقطنة طريق جمصة / المنصورة ، والجزاير وشومان التابعتين لمركز بلقاس ، بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة.