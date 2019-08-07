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محافظ الدقهلية: الانتهاء من المدفن الصحى بقلابشو نوفمبر المقبل

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 06:15 م
محافظ الدقهلية: الانتهاء من المدفن الصحى بقلابشو نوفمبر المقبل محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية اجتماعا، اليوم، مع مسئولى شركة إيكارو لتدوير القمامة، وشدد على سرعة الانتهاء من إنشاء المدفن الصحى الآمن بقلابشو بمركز بلقاس والمقام على مساحة 50 فدانا فى بداية نوفمبر القادم ليكون جاهزا لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من المصانع.

 

ووجه شاروبيم، بتشجير المدفن القديم المقام على مساحة 40 فدانا بعد إغلاقه نهائيًا، واستغلاله كمنتزهات وأماكن ترفيهية للمواطنين وإقامة ملاعب ومراكز شباب وحدائق تخدم جميع القرى المحيطة بمنطقة قلابشو.

 

وأكد محافظ الدقهلية، أن إنشاء هذه المدافن تأتى ضمن خطة الدولة للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات الصلبة والغير قابلة للاستغلال للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء مجلس شركة إيكارو لتدوير القمامة، بحضور سعد الفرماوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هشام الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيكارو، والمهندسة سهير نعيم، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندس توكل الشال، مدير عام إدارة البيئة والنظافة.


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البيئة

قلابشو

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القمامة

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