مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 26 درجة دكتوراه و50 درجة ماجستير

أسيوط – فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على منح 26 درجة دكتوراه، و50 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة .

ومن جهته قال الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن درجات الدكتوراه شملت 7 درجات لكلية الطب، و3 درجات لكلية الآداب، ودرجتين لكل من كلية التجارة والعلوم والتربية الرياضية والتمريض والزراعة، ودرجة واحدة لكل من كلية الحقوق والتربية النوعية والهندسة والصيدلة والتربية بالجامعة .

أما درجات الماجستير فتضمنت 21 درجة لكلية الطب، و6 درجات لكلية الآداب، و5 درجات لكل من كلية الطب البيطرى والتربية النوعية، ودرجتين لكل من كلية الهندسة والزراعة، والتجارة، والتمريض، والخدمة الاجتماعية، ودرجة واحدة لكل من كلية الصيدلة والتربية الرياضية والحاسبات والمعلومات.