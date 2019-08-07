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مبادرة طريق مكة تنهى عملها فى تونس بعد إنها إجراءات آخر رحلة للحجاج

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 07:20 ص
مبادرة طريق مكة تنهى عملها فى تونس بعد إنها إجراءات آخر رحلة للحجاج مبادرة طريق مكه فى تونس
وكالات الأنباء

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أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، ممن استفادوا من هذه الخدمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبلغ إجمالى الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة 5.051 تونسي.


يذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدمت هذه المبادرة خدماتها في كلاً من: باكستان، وماليزيا، والهند، وإندونيسيا.


مبادرة طريق مكه

الحج

موسم الحج

تونس

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