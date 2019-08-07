لجنة القيد بالبورصة تغريم 5 آلاف جنيه لشركتى جى. أم .سى وفاروتك لأنظمة التحكم

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بفرض التزام مالى على شركتى جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات بقيمة 5 آلاف جنيه، على أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة لمخالفة الشركة للمادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، مخاطبة شركتى اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، لموافاتها خلال شهر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء شروط استمرار القيد تنفيذاً للمادة (53) مكرر من قواعد القيد، مع نشر إعلان على شاشات التداول والموقع الإلكترونى للبورصة المصرية بأن الشركة غير مستوفاة لأحد شروط استمرار القيد وهو نسبة الأسهم حرة التداول.