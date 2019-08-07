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كلاكيت ثالث مرة.. انفجار أكبر خط ناقل للمياه بمتداد شارع الجمهورية بسوهاج

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 06:34 م
كلاكيت ثالث مرة.. انفجار أكبر خط ناقل للمياه بمتداد شارع الجمهورية بسوهاج جانب من انفجار خط المياه
سوهاج محمود مقبول

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شهد منذ قليل امتداد شارع الجمهورية بناحية منطقة العمرة قبل قليل حدوث انفجار جديد لخط المياه الموصل من محطة غرب مدينة سوهاج إلى جزيرة شندويل بمسافة 45 كيلو متر بعد كان نفس الخط قد شهد انفجارين متكررين أثناء إجراء عملية اختبار الخط حيث بلغ ارتفاع المياه بالمنطقة 50 سم وجار السيطرة على الانفجار وتدفق المياه.

وتعود واقعة اليوم عقب الأجهزة المعنية بسوهاج بلاغا يفيد بحدوث انفجار بخط مياه شارع الجمهورية بحى شرق على بعد 100 الأمتار من مكان واقعة الأولى والثانية تم الدفع بسيارات من شركة مياه الشرب لشفط المياه والسيطرة على الوضع وتجرى الان عملية الإصلاح للخط.

يذكر أن شارع الجمهورية شهد حدوث انفجارين لخط مياه الشرب المار بالشارع بقطر 28 بوصة وتم الدفع بــ 10 سيارات كسح لإنقاذ الشارع والشوارع الجانبية من الغرق خاصة بعد خول المياه أبواب العمارات والمنازل.

ومن جانبها كانت شركة مياه الشرب بسوهاج قد أصدرت بيانا فى الحادث الأول أكد فيه اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه تم الدفع بعدد 10 سيارات كسح مياه لشفط المياه المتسربة من كسر خط المياه الناقل 700 ملى بشارع الجمهورية وأن خط المياه يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وانه أثناء ضغط الخط بالمياه أثناء أعمال الاختبار والتجارب حدث كسر بإحدى اللحامات التى تربط بين المواسير مما أدى إلى تسرب المياه.

وأوضح اللواء محمد البدرى، أن تدخل الشركة جاء لاحتواء الأزمة وسحب كميات المياه المتراكمة بالشوارع فى الوقت ذاته قامت شركة المقاولات المنفذة للخط بأعمال الإصلاح.

والجدير بالذكر أن الخط يعد أطول خط ناقل للمياه على مستوى المحافظات إذ يبلغ طوله حوالى 45 كيلو متر تقريبا ويبدأ من محطة مياه غرب سوهاج لينقل المياه إلى مركز جزيرة شندويل والتى تقع على جانب النيل من الناحية الغربية وأن التكلفة الإجمالية للخط بلغت حوالى 800 مليون جنيه.

وعلى جانب أخر أعلنت محافظة سوهاج حالة الطورئ للسيطرة على الوضع وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ومعدات حى شرق وغرب ومعدات شركة مياه الشرب للمساعدة فى الأزمة.

انفجار خط المياه (1)
 

 

انفجار خط المياه (2)
 

 

انفجار خط المياه (3)
 

 

انفجار خط المياه (4)
 

 

انفجار خط المياه (5)
 

 

انفجار خط المياه (6)
 

 

انفجار خط المياه (7)
 

 


سوهاج

محافظة سوهاج

شارع الجمهورية

الهئية العامة لمياه الشرب

خط مياه

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