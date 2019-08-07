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قتلى حوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى بصعدة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 06:00 م
قتلى حوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى بصعدة الجيش اليمنى
أ ش أ

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأربعاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
 
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا التسلل باتجاه مدخل وادي "الفحلوين" بمديرية كتاف، وأحبطت قوات الجيش محاولتها، وكبدت المليشيا قتلى وجرحى في صفوفها.
 
كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات مليشيا الحوثي قرب مركز المديرية ذاتها، ما أسفر عن تدمير عدد من آليات المليشيا وعرباتها، ومصرع من كان على متنها.
 

مليشيا الحوثي

الجيش اليمنى

الفحلوين

محافظة صعدة

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