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فيديو جراف.. كيف توفر مبالغ طائلة عند تحويل سيارتك للغاز الطبيعى؟

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:00 ص
فيديو جراف.. كيف توفر مبالغ طائلة عند تحويل سيارتك للغاز الطبيعى؟
كتبت – مروة الغول

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أعدت شركة كارجاس، إحدى شركات قطاع البترول والمتخصصة فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، دراسة عن فرق التكلفة بين استهلاك الغاز الطبيعي والوقود للسيارات، حيث يوفر استخدام الغازالطبيعى كوقود للسيارات  60% من تكلفة  استخدام  "البنزين" .
 
1-استهلاك 10 لتر من بنزين 92 يتكلف 80 جنيها ..استهلاك 10 متر مكعب من الغاز الطبيعي  35  جنيها  ..الوفر المالي 45 جنيها .. الوفر السنوي من الاستهلاك عند استخدام نفس الكميات يوميا  من بنزين 92 ونفس الكميات من الغاز الطبيعي 16200 جنيها.
 
2-استهلاك 15  لتر من بنزين 92 يتكلف 120 جنيها ..استهلاك  15متر مكعب من الغاز 52.5 جنيها  .. الوفر المالي 67.5 جنيها .. الوفر السنوي من الاستهلاك عند استخدام نفس الكميات يوميا  من بنزين 92 ونفس الكميات من الغاز الطبيعي   24300جنيها.
 
3-استهلاك 20 لتربنزين 92 يتكلف 160 جنيها ..استهلاك 20متر مكعب من الغاز 70 جنيها  .. الوفر المالي 90 جنيها .. الوفر السنوي من الاستهلاك عند استخدام نفس الكميات يوميا  من بنزين 92 ونفس الكميات من الغاز الطبيعي 32400جنيها.
 
4-استهلاك 25من بنزين 92 يتكلف 200 جنيها ..استهلاك 25متر مكعب من الغاز 87.5 جنيها  ..الوفر المالي 112.5جنيها .. الوفر السنوي من الاستهلاك عند استخدام نفس الكميات يوميا  من بنزين 92 ونفس الكميات من الغاز الطبيعي 40500 جنيها .
 
5- استهلاك 10من بنزين 95 يتكلف 90 جنيها ..استهلاك 10متر مكعب من الغاز 35جنيها  .. المالي  55جنيها .. الوفر السنوي من الاستهلاك عند استخدام نفس الكميات يوميا  من بنزين 95 ونفس الكميات من الغاز الطبيعي 19800 جنيها .
 
6- استهلاك 15 لتر من بنزين 95 يتكلف 135 جنيها ..استهلاك  15متر مكعب من الغاز 52.5 جنيها  .. الوفر المالي 82.5 جنيها ..الوفر السنوي من الاستهلاك عند استخدام نفس الكميات يوميا  من بنزين 95 ونفس الكميات من الغاز الطبيعي 29700 جنيها .
 
7- استهلاك 20 لتر من بنزين 95 يتكلف 180 جنيها ..استهلاك 10متر مكعب من الغاز 70جنيها  ..الوفر المالي 110جنيها .. الوفر السنوي من الاستهلاك عند استخدام نفس الكميات يوميا  من بنزين 95 ونفس الكميات من الغاز الطبيعي 39600 جنيها .
 
8- استهلاك  25 لتر من بنزين   95 يوميا  225 جنيها ..استهلاك  25 متر مكعب من الغاز 87.5جنيها  .. الوفر المالي  137.5جنيها .. الوفر السنوي من الاستهلاك عند استخدام نفس الكميات يوميا  من بنزين 95 ونفس الكميات من الغاز الطبيعي سيكون 49500 جنيها .
 
ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى 3.5 جنيها وسعر لتر بنزين 92 بـ 8 جنيهات، وسعر لتر بنزين 95 بـ 9 جنيهات.
 
 
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تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وفر استهلاك الغاز الطبيعي بالسيارات

استهلاك البنزين

استهلاك الغاز الطبيعي

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