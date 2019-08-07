الرئيسية اقتصاد وبورصة فيديو جراف.. تعرف على إنتاج برميل النفط الواحد بعد تكريره الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:00 ص ارشيفية كتبت – مروة الغول مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ينتج برميل النفط الخام 169 لتراً من المواد البترولية المختلفة، وتختلف تلك المواد طبقا لعمليات التكرير، والتى كانت كالتالى: 1-السولار 38 لتر . 2- مخلفات التقطير 4.70 لتر . 3-وقود الطائرات 14.80 لتر . 4-بنزين 73.25 لتر . 5-غاز مسألة 6.51 لتر . 6-زيت الوقود الثقيل 6.35 لتر . 7-منتجات أخرى 25.73 لتر. النفط برميل النفط انتاج برميل النفط المنتجات النفطية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة النفط يرتفع بفعل تغطية مراكز والحرب التجارية بين أمريكا والصين تكبح المكاسب الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 10:10 ص أسعار النفط تسجل 61.39 للبرميل و55.42 للخام الأمريكى الإثنين، 05 أغسطس 2019 12:46 م انخفاض أسعار النفط مع تضرر توقعات الطلب من توترات التجارة الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:02 ص فيديو.. خبير اقتصادى: قرارات ترامب المحرك الرئيس لأسعار النفط الأحد، 04 أغسطس 2019 09:46 م السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا في سبتمبر الأحد، 04 أغسطس 2019 03:43 م باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار فى أوهايو بعد ساعات من حادث تكساس.. حريق فى مبنى وزراة النفط الإيرانية.. والسعودية تخصص رابطا جديدا لاستقبال الحجاج القطريين الأحد، 04 أغسطس 2019 12:02 م سعر برميل النفط الكويتى ينخفض 16ر2 دولار ليبلغ 92ر61 دولارا السبت، 03 أغسطس 2019 01:51 م تعافى أسعار النفط خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تكبدها خسائر كبيرة السبت، 03 أغسطس 2019 12:00 ص أسعار النفط تسجل 61.71 دولار للبرميل و54.82 للخام الأمريكى الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:10 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع انت كمان جدد قبل العيد.. وصفات طبيعية للعناية بشعر الرجال فى عيد ميلاد تشارليز ثيرون .. كيف تغيرت ملامحها من الطفولة حتى الآن قائمة ضحايا محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي تنتظر 4 أندية.. فيديو شاهد.. "ادفن حبيبتك" أغرب مسابقة روسية على الشاطئ علماء يصنعون أخف نوع من الذهب على الإطلاق.. سمكه ذرتين فقط فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين" تعثر مفاوضات الزمالك مع "باتشيكو" بسبب حرب الوكلاء مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت التعليم تفتح باب التقدم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب إعدادى مارتن لاسارتى مرشحا لقيادة نادى فى الدورى التشيلى البعثة الطبية للحج: مرور صباحى ومسائى على المستشفيات المحتجز بها المرضى أضاحى تهبط من "السماء" إلى الزبائن فى باكستان المزيد من Trending Plus
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