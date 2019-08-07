فيديو جراف.. تعرف على إنتاج برميل النفط الواحد بعد تكريره

ينتج برميل النفط الخام 169 لتراً من المواد البترولية المختلفة، وتختلف تلك المواد طبقا لعمليات التكرير، والتى كانت كالتالى:

1-السولار 38 لتر .

2- مخلفات التقطير 4.70 لتر .

3-وقود الطائرات 14.80 لتر .

4-بنزين 73.25 لتر .

5-غاز مسألة 6.51 لتر .

6-زيت الوقود الثقيل 6.35 لتر .

7-منتجات أخرى 25.73 لتر.