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غلق 3 محلات بدون ترخيص بالإسكندرية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 08:51 م
غلق 3 محلات بدون ترخيص بالإسكندرية غلق محال
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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قام سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اللواء محمد عبد الوهاب، بجولة  بنطاق حى الجمرك برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، حيث تم تنفيذ قرار غلق لمحل تجارى مُدار بدون ترخيص بميدان عرابى فى المنشية.

ولقد جاءت الحملة تنفيذًا للقرار رقم 29 لعام 2015م الذى صدر بناًء على كتاب الإدارة العامة للسياحة والمصايف لحي الجمرك بإدارة المحل بدون ترخيص، وبعد فحص إدارة رخص المحلات للوضع القانونى له تم إصدار قرار الغلق وتنفيذه سابقًا.

ولكن المالك قام بفض الأختام والشمع أكثر من مرة وخلال مرور اللواء محمد عبد الوهاب، وجه بغلقه مرة آخرى وتشميعه، بوجود المهندسة سحر شعبان وإدارة الرصد البيئى بالمحافظة وإدارة رخص المحلات بالحى.

من جهه أخرى نفذت لجنة الغلق بحى شرق عدد 2 قرار غلق إدارى بنطاق حى شرق، حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع كافيه الكائن 2 منطقة تعاونيات سموحة، محل تجهيز وبيع الماكولات الكائن 4 ش كمال الدين صلاح منطقة سموحة جاءت الحملة بحضور رئيس لجنة الغلق واعضاء اللجنة وبمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة سيدى جابر.


الاسكندرية

حى شرق

حى الجمرك

محال بدون ترخيص

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