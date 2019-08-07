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غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: تطوير 70 شركة صغيرة ومتوسطة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:39 م
غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: تطوير 70 شركة صغيرة ومتوسطة ارشيفيه
كتب إسلام سعيد

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قامت الشركات المشاركة في ورشة عمل عقدتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بمناسبة الانتهاء من الدورة الثالثة من فعاليات برنامج "ازدهار" الخاص بتطوير الشركات النامية في قطاع الصناعات الغذائية بعرض محاور الدعم الفني الذي تم الحصول عليه، الدروس المستفادة، وخطة العمل المستقبلية، بالإضافة الي عقد لقاءات ثانية مع عدد من مقدمي الخدمات المالية وغير المصرفية.
 
وكانت غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية قد أطلقت بدء فعاليات برنامج "إزدهار" في شهر يناير من العام الماضي واتمت ثلاث دورات شارك فيها 70 شركة صغيرة ومتوسطة من أعضاء الغرفة.
 
المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبر عن بالغ سعادته بالنتائج التي حققتها الغرفة في إطار خدماتها لأعضائها من شركات القطاع ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، وكذلك فخره بالشركات الــ70 التي أتمت الدورات الثلاث.
 
وشدد الجزايرلي على أهمية البرنامج وحاجة أعضاء الغرفة الى مثل هذا الدعم الفني اللازم لتعزيز وتسريع نمو شركاتهم، وأفاد أنه سيتم الاعلان عن انطلاق الدورة الرابعة من البرنامج في القريب العاجل وذلك لإتمام أهدافه في تطوير 100 شركة في القطاع.
 
ويهدف برنامج "ازدهار" الى تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة والشاملة وتسريع النمو وذلك بتقديم عدد من الخدمات تتلخص فى دراسة  متخصصة للسوق في القطاع الخاص بالشركة، تقييم وضع الشركة الحالي لتعريف التحديات التي تواجهها الشركة للنمو، وضع خطة نمو للشركة تشمل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة، توفير المعلومات والمستندات المطلوبة التي تؤهل الشركة لجلب الاستثمارات وتوصيلها بمستثمرين وهيئات تمويلية لعرض خطة الشركة عليهم. 
 
وتقديم الدعم الفني في مجالات التخطيط الاستراتيجي والإدارة، التسويق، العمليات المستدامة وإدارة العمليات، ادارة الموارد البشرية، تطوير الأعمال وكذلك التصدير.
 
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية وبتمويل ومتابعة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالنيابة عن وزارة التعاون الإقتصادى والتنمية الألمانية (BMZ)، كما قامت شركة كويك وينز للإستشارات التجارية بتقديم الدعم الفني في أول دورة مع تدريب 10 خبراء محليين على مجالات الدعم الفني، والذين قاموا فعلياً بذلك في الدورتين الثانية والثالثة تحت متابعة وإشراف الشركة.

الصناعات الغذائية

اتحاد الصناعات

التدريب

اخبار الصناعة

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