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صور.. ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 01:00 ص
صور.. ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام المسجد الحرام
كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

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فى حالة من الخشوع والتدبر يستعد مليونين ونصف المليون حاج، لأداء الفريضة هذا العام، حيث سينتقل الضيوف إلى المشاعر المقدسة اعتباراً من فجر الجمعة القادم لقضاء "يوم التروية" والمبيت فى مشعر منى اقتداءً بسنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتم تصعيدهم لاحقاً للوقوف فى عرفات فى يوم السبت.

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (1)
ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (2)
ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (3)
الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (4)
الصلاة بالمسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (5)
الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (6)
الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (7)
المسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (8)
المسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (9)
الصلاة بالمسجد الحرام 

 


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