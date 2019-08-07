صور.. مشرفو حجاج الجمعيات بجنوب سيناء يتسلمون مخيم عرفات ومنى

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال زيدان عبدالغفار وكيل وزارة التضامن بجنوب سيناء، إن مشرفى حجاج الجمعيات أبناء جنوب سيناء، تسلموا مخيمات منى وعرفات الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية بجنوب سيناء، والبالغ عددهم 75 حاجا، بعد التأكد من توافر جميع الخدمات المقدمة لهم.

وأكد عبد الغفار فى تصريح "لليوم السابع"، أنه فى تواصل مستمر مع مشرفى بعثة الحج للجمعيات من أبناء جنوب سيناء للاطمئنان على الحالة الصحية والعامة للحجاج أبناء المحافظة، وأن جميع الحجاج بخير والأمور مستقرة، وتسير على ما يرام.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، أن البعثة الرسمية بمختلف لجانها تحرص كل الحرص على توفير كل سبل الراحة لجميع أفراد الحجاج لتمكينهم من أداء كافة شعائر الحج.



مخيم منى وعرفات بجنوب سيناء



مخيم منى وعرفات بجنوب سيناء



مخيم منى وعرفات بجنوب سيناء



مخيم منى وعرفات بجنوب سيناء