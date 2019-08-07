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صور.. مدير التأمين الصحى بالغربية يتفقد مستشفى المبرة استعدادا لعيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 07:51 م
صور.. مدير التأمين الصحى بالغربية يتفقد مستشفى المبرة استعدادا لعيد الأضحى المبارك جانب من الجولة
الغربية محمد طارق

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قام الدكتور رائف يوسف مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الغربية، بمرور مفاجئ على مستشفى مبرة المحلة لتفقد آلية تقديم الخدمة للمنتفعين واستعداد طوارئ المستشفى واقسامها لفترة اجازة عيد الأضحى.
 
واستقبله الدكتور أحمد سالم مدير المستشفى، حيث قام بالمرور على قسم الطوارئ وكشك العظام والمعمل والأشعة والعنايات المركزة والعمليات والصيدلية.
 
وشدد "يوسف" على الالتزام بالنوبتجيات خلال فترة العيد والتأهب والاستعداد لأى حالات تستقبلها المستشفى خلال اجازة عيد الأضحى المبارك كما هنأ العاملين بحلول العيد مع تمنياته للجميع بالتوفيق.
 
جانب من الجولة.
جانب من الجولة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد مستشفى المبرة
مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد مستشفى المبرة

 


التأمين الصحي

التأمين الصحي بالغربية

مستشفى المبرة

المحلة الكبرى

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