صور.. محافظ أسوان: استثمار الحديقة الاستوائية لإقامة متنزه عالمى

أسوان – عبد الله صلاح

أجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان جولة ميدانية شملت الحديقة الدولية الإستوائية، بجانب جولة نيلية حول الجزر والمراسى، فى إطار استعدادات المحافظة للموسم السياحى القادم، رافقه اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والدكتور عطاالله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور عبد العزيز فاروق رئيس قسم العمارة بالأكاديمية.

واستهدفت الجولة وضع تصور ومخطط عام لتحويل الحديقة الإستوائية إلى مزار سياحى حيوى من خلال الاستعانة بالإمكانيات والخبرات العلمية للمتخصصين بالأكاديمية لاستثمار الموقع المتميز والطبيعة الساحرة والمساحة الكبيرة التى تصل إلى 105 أفدنة، بالإضافة إلى مرور محور وكوبرى خزان أسوان الحر عليها مما سيساهم فى تسهيل دخول وخروج الزائرين من المواطنين وأيضاً الأفواج السياحية للاستمتاع بأكبر متنزه عالمى يضم العديد من عوامل الجذب بتقسيمها إلى أقسام وأجنحة تضم حدائق مفتوحة للحيوان وملاهى للأطفال وبحيرات صناعية ومراكز ثقافية وعلمية وفنية، علاوة على مسرح مفتوح وسينما وقاعات للحفلات ومطاعم وكافتيريات وبازارات، مع إتاحة التجول فى الحديقة بواسطة العربات الكهربائية، فضلاً عن المسطحات الخضراء وعرض النباتات الإستوائية المختلفة.

وعقب ذلك تفقد اللواء أحمد إبراهيم، مجرى نهر النيل للعمل على إعادة إحياء وتشغيل عدد 2 نافورة وسط الصخور الجرانيتية على أن يتم تصميمها بألوان مبهجة مختلفة وبشكل يضفى المنظر الجمالى والحضارى لنيل أسوان، موجهاً المسئولين بمنع تراكى المراكب الشراعية والموتور على الجزر والصخور والشمندورات الوسطى للحد من إعاقة الحركة الملاحية داخل مجرى النيل، بالإضافة إلى مواجهة العشوائية فى وقوف هذه المراكب والتى تعتبر من العلامات الجمالية للمدينة.

وعلى جانب آخر، تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، نتائج الحملة المكبرة التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة لإزالة 15 حالة تعد على أراضى الدولة بعدد من القرى بنطاق المركز وذلك بمساحة إجمالية 11 ألف و932 م2 عبارة أسوار ومبانى بالطوب الأبيض.

وشدد المحافظ، على ضرورة استمرار حملات الإزالة ضمن أعمال الموجة الثالثة عشر التى تنفذها محافظة أسوان لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه صرح العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأن الحملة تضمنت إزالة حالة تعد واحدة بقرية عنيبة بمساحة 8 آلاف و400 م2، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعد بقرية أبو سمبل بمساحة ألفين و370 م2، علاوة على تنفيذ 6 قرارات إزالة فورية بنفس القرية بمساحة ألف و162 م2، لافتاً إلى أن الحملة شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير أمن أسوان، بجانب رؤساء الوحدات القروية والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدات المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.



جولة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان



جولة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان



جولة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان



إزالة 15 تعديا على أملاك الدولة بأسوان



إزالة 15 تعديا على أملاك الدولة بأسوان