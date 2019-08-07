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صور.. ضبط وإزالة حالة تعدى على خط المياه الرئيسى المغذى لمرسى مطروح بالضبعة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:19 م
صور.. ضبط وإزالة حالة تعدى على خط المياه الرئيسى المغذى لمرسى مطروح بالضبعة الوصلة المضبوطة لسرقة المياه خلسة
مطروح - حسن مشالى

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تمكنت حملة مشتركة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقوات الأمن، من ضبط وصلة لسرقة المياه خلسة، من خط الـ 1000مم المغذى لمدينة مرسى مطروح، وذلك بمنطقة غزالة شرقى مدينة الضبعة.

وتمكنت الحملة من إزالة حالة التعدى التى كانت تهدر كميات كبيرة من مياه الشرب، واستغلالها فى رى الزراعات، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدى.

يذكر أن خط المياه الناقل لمياه الشرب، من محطة تنقية جنوب العلمين، بطول أكثر من 220 كيلومتر حتى مرسى مطروح غرباً، يتعرض لحالات تعدى وسرقة المياه لاستخدامها فى رى الأراضي، مما يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من المياه التى تقدر بحوالى 50 ألف متر مكعب يوميا، ويتسبب ذلك فى أزمات ونقص فى المياه المخصصة للشرب وتكلف الدولة مبالغ طائلة.

ضبط وإزالة حالة تعدي على خط المياه الرئيسي المغذي لمرسى مطروح بالضبعة (1)
ضبط وإزالة حالة تعدي على خط المياه الرئيسي المغذي لمرسى مطروح بالضبعة

 

ضبط وإزالة حالة تعدي على خط المياه الرئيسي المغذي لمرسى مطروح بالضبعة (2)
ضبط وإزالة حالة تعدى على خط المياه الرئيسي المغذي لمرسى مطروح بالضبعة

 

ضبط وإزالة حالة تعدي على خط المياه الرئيسي المغذي لمرسى مطروح بالضبعة (3)
ضبط وإزالة حالة تعدي على خط المياه الرئيسي المغذي لمرسى مطروح بالضبعة

 

ضبط وإزالة حالة تعدي على خط المياه الرئيسي المغذي لمرسى مطروح بالضبعة (4)
ضبط وإزالة حالة تعدي على خط المياه الرئيسي المغذي لمرسى مطروح بالضبعة

 


شركة مياه الشرب بمطروح

مدينة مرسى مطروحج

وصلة لسرقة المياه خلسه

منطقة غزالة

الضابعة

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