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صور.. رئيس القابضة لمياه الشرب يفتتح محطة الآبار الشاطئية بمنطقة الخصوص بطاقة 2100 متر مكعب

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 02:04 م
صور.. رئيس القابضة لمياه الشرب يفتتح محطة الآبار الشاطئية بمنطقة الخصوص بطاقة 2100 متر مكعب رئيس الشركة القابضة يفتتح محطة الآبار الشاطئية
كتب أحمد حسن

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افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقهما المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، محطة الآبار الشاطئية بمدينة الخصوص بطاقة إنتاجية 2100 متر مكعب / يوم، لخدمة 14 ألف نسمة من أهالي مدينة الخصوص، بتكلفة قدرها 550 ألف جنيه بمساهمة 300 ألف جنية من نوادي روتارى، لتغطية جزء من احتياجات مواطني مدينة الخصوص من مياه الشرب.
 
وأكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على التعاون الوثيق بين المحافظة ونوادي روتارى، مشيرا إلى حسن اختيارها للمشاريع المؤثرة التي تعود بالنفع على المواطن البسيط.
 
 
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وأشار محافظ القليوبية، إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تظهر مدي الحب والولاء لهذا الوطن ودعم القادر لغير القادر من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لخدمة القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا .
 
وأضاف أن مدينة الخصوص بهذا التعداد السكاني الكبير أصبحت بحاجه إلي المزيد من المشروعات والتنسيق مع نوادي روتاري ومؤسسات المجتمع المدني خصوصا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، معتبرا أن افتتاح هذا البئر الشاطئي تتويج لقصة نجاح تعاون بين الأجهزة التنفيذية الحكومية والجهات الأخري لإيجاد تنمية حقيقية في المجتمع.
 
وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، أن من مميزات الآبار الشاطئية أنها لا تتأثر بمصادر التلوث المختلفة سواء طبيعية أو صناعية، كما إنها تعد تقنية رخيصة وبسيطة.
 
 
 
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وأكد أن الشركة القابضة تولي اهتماماً لخطط وعمليات الإحلال والتجديد، كما وضعت معاييراً لإدارة المحطات والشبكات من ضمنها الحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وهي شهادة ألمانية، وتم تأهيل مفتشين من المهندسين المصريين بالشركة لمنح تلك الشهادة من خلال التفتيش علي المعايير والمتطلبات القياسية في تشغيل المحطات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأهيل الكوادر، وجاري تطبيق نموذج جديد بالمحطات MASTR يتم من خلاله إدخال بيانات المحطة والمكونات والأدوات ليقدم البرنامج مواعيد الصيانة المقترحة لكل جزء منها حفاظا على الأصول والاستثمارات التي تضخ في هذا القطاع.
 
وأكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على الدعم المستمر لنوادي رورتاري حيث بلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة قليوب 7.5 مليون جنيه، وجاري دراسة إنشاء مشروعات في مدينه بلقس.
 
وأوضح مجاهد أن نصيب الفرد من المياه في الخصوص لا يتعدى 90 لتر في اليوم ونهدف إلي التوسع في تنفيذ الآبار الشاطئية كنوع من الحلول العاجلة في مدينة الخصوص وغيرها من المناطق، مشيرا أن الشركة لديها خريطة لمواقع الآبار الشاطئية تبلغ 25 موقعا علي مستوي المحافظة.
 
 
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وقال الدكتور شريف والى، محافظ منطقة روتاري أن محافظه القليوبية من أهم المحافظات المصرية من حيث الكثافة السكانية والمساحة مما وجه أنظار رورتارى لتنفيذ مشروعات مياه شرب والصرف الصحي لخدمة المواطن القليوبي.
 
وأضاف أن مجالات عمل روتاري متنوعة مثل عمليات القلب المفتوح ومحو الأمية وإنشاء مدارس جديدة وتغطيه أسقف القرى ومد مواسير المياه وسيتم تقديم الدعم المستمر لمشاريع المياه بمحافظة القليوبية.
 
وأوضح أنه تم إنشاء 6 آلاف وصلة مياه في الصعيد و 4 آلاف وصلة صرف صحي بالفيوم وسوهاج والمنوفية، كما نفذت مشروع القروض الدوار بحوالي 550 ألف جنيه في شبين القناطر .
 
وأشار أن الفترة القادمة ستشهد تركيزا لنشر التوعية الصحية وفكرة الحنفية الموفرة وتنظيف شواطئ ومياه النيل .
 
 
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ومن جانبه، قال دكتور رفعت عبد الوهاب المستشار الفني والهندسي بالشركة القابضة أن الآبار الشاطئية هي وحدات للترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (RBF) وبدأت تلك التقنية في مصر بأبحاث بين أكاديمية البحث العلمي واحدي الجامعات الألمانية وتم عمل خريطة للترشيح الطبيعي على المستوى القومي وتحديد أكثر من 500 موقع صالحة لتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعي .
 
وتابع أن 80 % من العاصمة الألمانية برلين تعتمد علي تقنية الترشيح الطبيعي كمصدر لمياه الشرب، و35% في أمستر دام بالإضافة إلي دول مثل الصين والهند، مشيرا إلي أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي واجهت بعض التحديات في مصر أهمها الخلط بينها وبين المياه الجوفية .
 
وأضاف عبد الوهاب أنه تم إنشاء حوالي 40 مشروع بئر شاطئي في محافظات المنيا وبني سويف والأقصر بتكلفة اقتصادية سواء في الإنشاء أو التشغيل والصيانة.
 
 
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وأضاف أنه يتم عمل بئر اختباري لقياس مدى نفاذية التربة وسرعة المياه وعمق النهر واتخاذ كافة التدابير لإنتاج مياه أمنة 100% بدون أى مشاكل، ويستغرق زمن إنشاء الوحدة مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
 
ووجه، حسن عمر عضو مجلس النواب عن مدينة الخصوص الشكر لقيادات روتاري مصر للدعم المستمر للمدينة لاسيما أن مدينة الخصوص يقطن بها قرابة مليون ونصف مواطن ويجب توجيه الدعم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها.
 
 
 
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كما افتتح أعمال إحلال وتجديد محطة مياه كفر شبين المرشحة بطاقة 10 آلاف م3 / يوم، بتكلفة 4 مليون و 285 ألف جنيه، لتحسين الخدمة المقدمة لـ76 ألف نسمة لسكان كفر شبين والقرى التابعة لها.
 
 
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وزاره الاسكان

محافظه القليوبيه

محطات المياه

شركه مياه القليوبيه

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