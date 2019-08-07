صحيفة إيطالية: نيوم أكبر مدينة ذكية والأكثر كفاءة واستدامة فى العالم

أبرزت صحيفة "انوفامى" الإيطالية الضوء على مدينة "نيوم"، والتى تخطط المملكة العربية السعودية لأن تكون أكبر مدينة ذكية فى العالم: "ستسمى نيوم وستكون فى محافظة تبوك، بالقرب من البحر الأحمر وعلى الحدود مع الأردن ومصر، هذه أماكن صحراوية، لكن لدى الأمير محمد بن سلمان فكرة محددة للغاية: جعل هذا المكان نقطة تبادل أساسية بين شبه الجزيرة العربية وأوروبا وآسيا وأفريقيا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيوم ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة وظروف معيشية ستوجه مستقبل الحضارة الإنسانية والطاقة والمياه، والتنقل، والتكنولوجيا الحيوية، والغذاء، والتكنولوجيا، والعلوم الرقمية، والإنتاج المتقدم، والإعلام، والترفيه، وقال الأمير محمد بن سلمان أن نيوم ستجذب الاستثمارات والشراكات الخاصة والعامة.

وأضافت الصحيفة، أن ما يميز بالفعل مدينة نيوم، هى احتواءها على تقنيات المستقبل من حلول النقل من القيادة الآلية إلى طائرات بدون طيار، وطرق جديدة لزراعة ومعالجة الطعام، والرعاية الصحية، وشبكة الانترنت اللاسلكية عالية السرعة ونظام تعليمى مجانى، ونظام حكم اليكترونى واسع النطاق يضع خدمات المدينة فى متناول اليد، وهو مخطط حضرى يشجع على المشى وركوب الدراجات.