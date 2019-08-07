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شعبة المحاصيل الزراعية والغلال: لدينا كميات وفيرة بالأسواق والأسعار مستقرة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 01:00 ص
شعبة المحاصيل الزراعية والغلال: لدينا كميات وفيرة بالأسواق والأسعار مستقرة محاصيل زراعية
كتب أحمد حمادة

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أكد أحمد الباشا، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة المحاصيل الزراعية والغلال، أن السوق المحلى لديه فائض من جميع المحاصيل الزراعية، موضحا أن الكميات تكفى فى معظم الأصناف لأكثر من 6 أشهر.
 
وأضاف الباشا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السياسات التى اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير فى زيادة الكميات المعروضة فى الأسواق من جميع الغلال والمحاصيل، وهو ما ساهم فى ضبط الأسعار وعدم ارتفاعها بالأسواق.
 
وأشار الباشا إلى أن جميع أسعار السلع مستقرة فى الأسواق حتى ما بعد عيد الأضحى، وأن هناك تنسيق بين الشعبة وجميع التجار على توفير جميع السلع من أرز وفاثوليا ولوبيا وعدس وفول وغيرها فى جميع المناطق وتغيطها حتى لا يحدث آى عجز.

شعبة المحاصيل الزراعية

أخبار اقتصاد

اسعار الغلال

اسعار

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