شعبة المحاصيل الزراعية والغلال: لدينا كميات وفيرة بالأسواق والأسعار مستقرة

كتب أحمد حمادة

أكد أحمد الباشا، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة المحاصيل الزراعية والغلال، أن السوق المحلى لديه فائض من جميع المحاصيل الزراعية، موضحا أن الكميات تكفى فى معظم الأصناف لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف الباشا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السياسات التى اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير فى زيادة الكميات المعروضة فى الأسواق من جميع الغلال والمحاصيل، وهو ما ساهم فى ضبط الأسعار وعدم ارتفاعها بالأسواق.

وأشار الباشا إلى أن جميع أسعار السلع مستقرة فى الأسواق حتى ما بعد عيد الأضحى، وأن هناك تنسيق بين الشعبة وجميع التجار على توفير جميع السلع من أرز وفاثوليا ولوبيا وعدس وفول وغيرها فى جميع المناطق وتغيطها حتى لا يحدث آى عجز.