سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 09:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:20 م
شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية جيف بيزوس رئيس شركة أمازون و مارك زوكربيرج
إعداد ــ ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خسائر كبرى طالت الصف الأول من رجال الأعمال، بعد التراجع الأكبر للأسهم الأمريكية هذا العام، خلال جلسات تداول الإثنين الماضى، حيث فقد 21 مليادير ما يعادل 117 مليار دولار من ثرواتهم.

ـ هبوط حاد شهدته الأسهم الأمريكية الاثنين الماضى فى ظل احتدام النزاع التجارى مع الصين.

ـ قدرت شبكة بلومبرج إجمالى خسائر 500 ملياردير بـ117 مليار دولار فى يوم واحد.

ـ قائمة الخاسرين الكبار ضمت نجومًا فى عالم البزنس.

ـ فى المقدمة جاء جيف بيزوس رئيس شركة أمازون.

ـ فقد بيزوس فى "الإثنين الأسود" 3.4 مليار دولار

ـ رغم الخسارة.. لا يزال بيزوس أغنى رجل فى العالم بثروة 110 مليارات دولار

ـ برنار أرنو رجل الأعمال الفرنسى خسر بدوره 3.2 مليار دولار

ـ 2.8 مليار دولار كانت خسارة مؤسس "فيس بوك" مارك زوكربيرج

ـ ومن الهند.. فقد موكيش أمبانى 2.4 مليار دولار من ثروته

ـ أما بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت فخسر 2 مليار دولار


ثروات أغنياء العالم

اغنياء العالم

جيف بيزوس

مارك زوكربيرج

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلومبرج: أغنياء العالم خسروا 117 مليار دولار فى يوم واحد بسبب انهيار الأسواق

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:35 ص

لماذا خسر بيل جيتس مركزه بين أغنياء العالم؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 يوليه 2019 01:53 م

"اللى معاه مليون محيره".. "جيف بيزوس" يسجل أغلى طلاق فى العالم.. و"بيل جيتس" يحصل على الكتاب الأعلى سعرا فى التاريخ من مخطوطات ليونادرو دافنشى.. و4.5 مليون دولار مقابل الغداء مع "وارن بافيت"

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:30 م

430 مليارديرا يفقدون تصنيفهم فى قائمة معهد "هورون" لأغنياء العالم

الجمعة، 01 مارس 2019 04:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

فيديو.. رقاق العيد من إيد "أم سيد".. 20 سنة ولسه مكملة

فيديو.. رقاق العيد من إيد "أم سيد".. 20 سنة ولسه مكملة

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة