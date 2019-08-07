شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

إعداد ــ ريم عبد الحميد

خسائر كبرى طالت الصف الأول من رجال الأعمال، بعد التراجع الأكبر للأسهم الأمريكية هذا العام، خلال جلسات تداول الإثنين الماضى، حيث فقد 21 مليادير ما يعادل 117 مليار دولار من ثرواتهم.

ـ هبوط حاد شهدته الأسهم الأمريكية الاثنين الماضى فى ظل احتدام النزاع التجارى مع الصين.

ـ قدرت شبكة بلومبرج إجمالى خسائر 500 ملياردير بـ117 مليار دولار فى يوم واحد.

ـ قائمة الخاسرين الكبار ضمت نجومًا فى عالم البزنس.

ـ فى المقدمة جاء جيف بيزوس رئيس شركة أمازون.

ـ فقد بيزوس فى "الإثنين الأسود" 3.4 مليار دولار

ـ رغم الخسارة.. لا يزال بيزوس أغنى رجل فى العالم بثروة 110 مليارات دولار

ـ برنار أرنو رجل الأعمال الفرنسى خسر بدوره 3.2 مليار دولار

ـ 2.8 مليار دولار كانت خسارة مؤسس "فيس بوك" مارك زوكربيرج

ـ ومن الهند.. فقد موكيش أمبانى 2.4 مليار دولار من ثروته

ـ أما بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت فخسر 2 مليار دولار