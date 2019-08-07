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سوق الجملة بأكتوبر: أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة والبطاطس بـ3 جنيهات

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 01:56 م
سوق الجملة بأكتوبر: أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة والبطاطس بـ3 جنيهات صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 7-8-2019 استقرارا في معظم الأصناف قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وذلك بحسب سوق الجملة فى 6 أكتوبر وسوق الجملة فى العبور.

وقال محسن الفيومى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة أن الأسعار داخل السوق تشهد استقرارا فى جميع الأصناف، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم تراوحت بين1 – 2 جنيه للكيلو، فيما تتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3-5 جنيه للكيلو، والبصل تراوح بين 2-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الكوسة بين 5-7  جنيهات للكيلو، فيما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا بين 20-30 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2-  3.5 .

وأشار الفيومى لليوم السابع إلى أن أسعار الليمون تبدأ من 4-10 جنيهات للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والكنتالوب بين 4-6 جنيهات، والخوخ بين 4-7 جنيهات للكيلو.

 


اسعار الخضروات

سوق الجملة باكتوبر

سوق العبور

اخبار اقتصاد

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