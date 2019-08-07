سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-8- 2019 فى مصر

كتبت – سماح حمدى

ننشر أسعار العملات اليوم الأربعاء7-8- 2019، فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، ومن العملات التى شهدت استقرار أمام الجنيه المصرى اليوم، الدولار الأمريكى، مقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء، الذى بلغ 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.49 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.49 جنيه للشراء.

16.59 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.48 جنيه للشراء.

16.58 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة 16.52جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.