سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-8- 2019 فى مصر

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 01:17 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-8- 2019 فى مصر الدولار
كتبت – سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار العملات اليوم الأربعاء7-8- 2019، فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، ومن العملات التى شهدت استقرار أمام الجنيه المصرى اليوم، الدولار الأمريكى، مقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء، الذى بلغ 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.49 جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.5 جنيه للشراء.
16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.49 جنيه للشراء.
16.59 جنيه للبيع. 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.48 جنيه للشراء.
16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.52جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.
 

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. قائمة أسماء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

شاهد فى دقيقة.. قائمة أسماء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز التعاون المشترك

بخيوط من الذهب والفضة.. تعرف على التكلفة الإجمالية لصناعة كسوة الكعبة

بخيوط من الذهب والفضة.. تعرف على التكلفة الإجمالية لصناعة كسوة الكعبة

مئات المواطنين فى ألمانيا يستغيثون بالشرطة.. مش هتصدق السبب

مئات المواطنين فى ألمانيا يستغيثون بالشرطة.. مش هتصدق السبب

"الحكومة" تستجيب لشكوى مواطن على "اليوم السابع" بزرع قوقعة فى الأذن لطفلته

"الحكومة" تستجيب لشكوى مواطن على "اليوم السابع" بزرع قوقعة فى الأذن لطفلته

المرأة السعودية .. وضيوف الرحمن

المرأة السعودية .. وضيوف الرحمن

لبيك اللهم لبيك ..شاركونا بصورة و دعوة لمصر من مناسك الحج هذا العام

لبيك اللهم لبيك ..شاركونا بصورة و دعوة لمصر من مناسك الحج هذا العام

مشرحة زينهم تنتهى من تسليم 21 جثة من ضحايا حادث معهد الأورام لأسرهم

مشرحة زينهم تنتهى من تسليم 21 جثة من ضحايا حادث معهد الأورام لأسرهم

شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة