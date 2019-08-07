جولة مفاجئة تكشف .. مراكز الشباب وقصور الثقافة مغلقة بالسلاسل فى الأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

كلف العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود شرقي الأقصر، عضو التفتيش المالى والإدارى عبد الحميد جلالين، بالمرور على الإدارات والهيئات التنفيذية، ومراكز الشباب بمركز الطود، لتحقيق الانضباط وحسن سير العمل بالوحدات الإدارية والخدمية بالطود.

ومن جانبه أعلن عبد الحميد جلالين عضو التفتيش المالي والإداري بالطود، أنه فى إطار القيام بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة والمتابعة اليوميه على مستوى المدينة والمركز، للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تم المرور علي مراكز الشباب وقصور الثقافة وتلاحظ وجود مركز شباب الضمان ومركز شباب الفتاتيح ومركز شباب الطراخين وقصر ثقافة الطود مغلق بالسلاسل والأقفال، وذلك أثناء المرور فى مواعيد العمل الرسمية وتم العرض على رئيس المدينة لعمل مذكرة وعرضها على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما تم المرور على إدارة التضامن الاجتماعى بالطود، وتلاحظ تغيب 2 موظفين، وبالمرور على مدرسة العديسات قبلى الإبتدائية تبين غياب مدرس، وفي مدرسة العديسات الثانويه تبين غياب 3 مدرسين ، وبالمرور على الوحدة الصحيه بالعديسات قبلى تبين غياب طبيب صيدلى و3 تمريض وفنى معمل، وتم إحالتهم إلى التحقيق اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه ضدهم .

ومن جانبه أكد العميد محمد عياد، على إستمرارية أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات، وذلك لضبط منظومة العمل، تنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

وفى سياق منفصل، شارك محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، برفقة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأربعاء، فى افتتاح التشغيل التجريبى لمركز خدمة المواطنين بمركز أرمنت وهو مركز متطور لتقديم الخدمات التموينية وتقديم أفضل الخدمات لمستحقى الدعم إلكترونياً، وذلك فى إطار تطوير منظومة الخدمات التموينية بمحافظة الأقصر وميكنة العمل فى مختلف إدارات المحافظة.

وجاء افتتاح المركز ضمن أملاك مديرية التموين ويعتمد نظام الشباك الواحد وبه شباك خاص بذوى الأحتياجات الخاصة وكبار السن، ويهدف لأبعاد الخدمات المقدمة للمواطن عن أصحاب الأنشطة الأخرى كأصحاب المخابز او ما شابه، بحيث يكون مركز الخدمة معنى بكل ما يخص البطاقات التموينية للمواطنين من أصدار بطاقات جديدة وبطاقات فصل أجتماعى وتعديل البيانات وأستخراج بدل فاقد وتالف ونقل بطاقة من محافظة إلى أخرى وأضافة رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين وتسليم وتفعيل البطاقة، وتهدف المراكز لتطوير الأداء فى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقى الدعم ووصولا إلى جودة أداء الخدمة التموينية والقضاء على كافة أوجة الفساد الأدارى والمالى .

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن افتتاح التشغيل التجريبى لمركز خدمة المواطنين بمركز أسنا غداً الخميس كمرحلة أولى وخلال شهر أغسطس الجارى سيتم تشغيل عدة مكاتب بالمرحلة الثانية فى الأقصر فى شرق السكة ونجع الخطباء والعديسات والبعيرات، وأن محافظة الأقصر هى ثالث محافظة لتطبيق هذة المنظومة الجديدة، وحرص نائب محافظ الأقصر على تفقد أدارة التموين بمركز أرمنت والتحدث للمواطنين عن مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة.

وعلى جانب آخر، شارك اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، في اللقاء الجماهيرى الأول الذى عقدته مديرية التربية والتعليم مع أولياء الأمور بقاعة المؤتمرات الدولية بغرض شرح ضوابط القبول بالمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأدار اللقاء الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ، بحضور العقيد عادل السيد أحمد المستشار العسكرى لمحافظ الأقصر وعبد اللطيف عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر ومسئولي التعليم الخاص، ومسئولي مديرية التربية والتعليم.

وتم خلال اللقاء حوار مفتوح مع أولياء الأمور عن كافة مستجدات العام الدراسي المقبل والرد على جميع الأستفسارات الخاصة بأبنائهم والتى تتعلق بالزى المدرسى وشروط القبول المدارسى ورياض الأطفال ولم شمل الأسرة وغيرها من المشكلات المتعلقة بالتعليم .

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، أنه لا توجد أية استثناءات لقبول التلاميذ بالمدراس ورياض الأطفال، مشدداً على تطبيق اللوائح المعتمدة والمعايير الثابتة والتعليمات المقررة قانونياً من قبل التربية والتعليم ، وأنه سوف يتم النظر فى جميع المشكلات المتعلقة بالتعليم من خلال التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للوقوف على حلها طبقاً للوائح والتعليمات، وفى نهاية اللقاء وعد القائمين على اللقاء بتكرار هذا اللقاءات فى الفترات القادمة وخلال العام الدراسى.



التفتيش يكشف غلق 4 مراكز شباب وقصور ثقافة بالسلاسل وغياب 10 أطباء وموظفين



التفتيش يكشف غلق 4 مراكز شباب وقصور ثقافة بالسلاسل وغياب 10 أطباء وموظفين



التفتيش يكشف غلق 4 مراكز شباب وقصور ثقافة بالسلاسل وغياب 10 أطباء وموظفين



التفتيش يكشف غلق 4 مراكز شباب وقصور ثقافة بالسلاسل وغياب 10 أطباء وموظفين



التفتيش يكشف غلق 4 مراكز شباب وقصور ثقافة بالسلاسل وغياب 10 أطباء وموظفين



نائب محافظ الأقصر ووكيل وزارة التموين يفتتحات التشغيل التجريبي لمركز خدمة المواطنين بأرمنت (1)



نائب محافظ الأقصر ووكيل وزارة التموين يفتتحات التشغيل التجريبي لمركز خدمة المواطنين بأرمنت (2)



نائب محافظ الأقصر ووكيل وزارة التموين يفتتحات التشغيل التجريبي لمركز خدمة المواطنين بأرمنت (3)