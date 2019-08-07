جنايات المنيا تؤجل محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين لدور سبتمبر

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أمين إبراهيم، اليوم الأربعاء، محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت و16 آخرين، فى قضية "الشراينة" إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر سبتمبر المقبل للمرافعة.

ولم تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعة الدفاع عن نائب مرشد الإخوان محمود عزت، و16 آخرين بينهم 10 محبوسين على ذمة القضية لعدم حضور المتهمين من محبسهم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين فى شهر فبراير عام 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط، بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الإقتصاد المصرى، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.