تعرف على خطة محافظات البحيرة وأسوان وبورسعيد ومطروح والمنيا لعيد الأضحى المبارك

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تخصيص 62 مركز شباب ببنى سويف لاداء صلاة عيد الأضحى



محافظ بورسعيد يحظر ذبح الأضاحى خارج المجازر الرسمية بالقابوطى وغرامات رادعة للمخالفين



محافظ البحيرة يوجه بتوفير السلع وأحكام الرقابة على منافذ المواد الغذائية المخفضة

أعلن محافظو بورسعيد والبحيرة وأسوان وبنى سويف ومسئولى التموين بالمنيا ومطروح ، رفع حالة الطوارئ ، بالمستشفيات والمجازر ، كما قرروا إلغاء الأجازات لجميع الموظفين ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ففى البحيرة وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتوفير المواد الغذائية واحكام الرقابة على منافذ السلع المخفضه لضمان حصول المواطنين على حاجتهم من اللحوم والسلع الأساسية بجودة وأسعار إقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ،مضيفا أن إجمالي أعداد منافذ بيع اللحوم التابعة للوحدات المحلية بلغت 44 منفذ عبارة 22 شادر لبيع اللحوم الطازجة البلدي بسعر 100 جنية الكيلو وعدد 5 منافذ لبيع اللحوم الطازجة السوداني بسعر 75 جنية للكيلو وعدد 17 منفذ لبيع اللحوم المجمدة بسعر 60 جنية .

كما أكد محافظ البحيرة أن إجمالي أعداد منافذ بيع السلع الأساسية بالوحدات المحلية بلغ 20 منفذ تقوم بطرح كيلو الأرز البلدي بسعر 8 جنية وكيلو السكر بسعر 7.5 جنية وزيت الطعام بسعر 13 جنية .

وأوضح محافظ البحيرة أن إجمالي أعداد منافذ بيع السلع التابعة للقوات المسحلة بلغ 26 منفذ 16 ثابت و10 متحرك وكذلك عدد 26 منفذ تابع لوزارة الداخلية،و أن إجمالي المجمعات الإستهلاكية بنطاق المحافظة بلغ 74 مجمع إستهلاكي 24 منهم بالمدن و 50 بالقرى بالإضافة الى 22 منفذ تابع لمدارس الزراعة و 3 منافذ بمديرية الزراعة و 279 منفذ جمعيتي بدائرة المحافظة بالإضافة إلي عدد 24 منفذ متحرك عبارة عن سيارات قطاع خاص متحركة .

وفى بورسعيد أصدر اللواء عادل الغضبان محافط بورسعيد قرارا يقضى بحذر ذبح أضاحى العيد خارج المجازر الرسمية بمنطقة القابوطى والمخصصة للذبح حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولما يترتب عليه من آثار سلبية ضارة بالبيئة .

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد بالديوان العام برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور الدكتور محمد هانى غنيم نائب المحافظ والمهندس كامل ابوزهرة السكرتير العام والعقيد محمد واصف المستشار العسكرى ومساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء .

وأكد الغضبان أنه فى حالة ثبوت أية مخالفة يرصدها رؤساء الأحياء والأجهزة المتابعة سيتم فورا مصادرة المواشى التى يتم ضبطها وتحرير محاضر حيال أصحابها فضلا عن القرارات رادعة التى تصدر طبقا لقوانين البيئة التى تحافظ على سلامة وامن المواطن .

وتابع : أن هناك 3 مجازر أحدهما آلى و آخرين يعملان يدويا وكلا منهم يحافظ على الذبح الآمن لضمان جودة اللحوم من خلال الكشف البيطرى الذى يهدف الحفاظ على البيئة بكل مالها وما عليها .

وفى بنى سويف أكد أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة ببنى سويف على تخصيص 61 مركز شباب على مستوى مدن ومراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى، وتشمل "7 مراكز بالواسطى شمال المحافظة،و12 بمركز ناصر، 13 بمركز ببا، و12 بمركز ومدينة بني سويف ، 8 بالفشن، و6 باهناسيا، و4 مراكز شباب بمركز سمسطا جنوبي غرب المحافظة ، وذلك بالإضافة الى الساحات التى خصصتها الاوقاف بمدينة بنى سويف العاصمة والمراكز الإدارية السبع لاداء صلاة العيد بها .

وأضاف سرور فى تصريحات له اليوم الأربعاء : نسقت المديريةمع الأوقاف والوحدات المحلية لتجهيز وفرش مراكز الشباب التي خصصت لاداء صلاة العيد ، مع تجهيز خطيب لكل ساحة ، مشيرا إلى فتح جميع مراكز الشباب بدائرة المحافظة خلال إجازة العيد لممارسة الأنشطة مع تواجد المناوبات لمتابعة سير العمل بها.

وفى المنيا أعلنت جمعية الأورمان، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من استعدادتها لذبح وتوزيع 30 عجل بلدى فى قري المنيا، على أن تبدأ عملية الذبح بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف، ثم التوزيع على القرى الأكثر احتياجا.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، في بيان اليوم، إن الذبح سيتم في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بأتليدم وسمالوط وطمبو ببني مزار ومغاغة، لافتا أن الأورمان كانت قد أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" وتستهدف إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

أضاف "شعبان" أن الجمعية ستوزع هذا العام 57 ألف كيلو لحوم أضاحى بالمنيا، وبالتوزاى مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى البلدية داخل مصر تتوجه لجنة من الأورمان إلى دولة البرازيل التى يتم استيراد اللحوم منها والبداية باختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الأضاحى فى الإسلام، وكذلك البدء بذبحها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الإسلامية بالبرازيل.



وفى مطروح تفقد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، قسم الجزارة بالمجمع الاستهلاكي، بشارع الجلاء في وسط مدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على وصول كميات اللحوم المتفق عليها مع الشركات الموردة، ووفرة المعروض من اللحوم بأنواعها، والتي تباع بسعر 95جنية لكيلو اللحم الضأن و 85 جنية لكيلو اللحم البقري، بالإضافة الى توافر اللحوم المجمدة و التي تباع بأسعار 70 و 75 جنية للكيلو و توافر كافة السلع التموينية التي تصرف على بطاقة التموين.

وأوضح مدير تموين مطروح، أنه تم التنسيق مع الجمعية المركزية بمطروح، على عرض كميات كبيرة من رؤوس الضأن للبيع نقدا و بالتقسيط للمواطنين.

كما تفقد منافذ السلع المخفضة و التأكد من سير العمل بها و توافر جميع أنواع السلع الأساسية، والالتزام بتوفير السلع بالأسعار المخفضة، مع الاتصال بالشركة الموردة لزيادة كميات السلع المعروضة بكافة المنافذ.

وتفقد عدد من المخابز البلدية و سيارة توزيع الخبز للمواطنين بالبطاقة التموينية، و تم التأكد من وفرة الخبز المنتج و جودته، والمرور على موزعي البوتاجاز و خاصة سيارة التوزيع أمام مكتب التموين بشارع المحطة للتأكد من توفير أسطوانات البوتاجاز بنوعيها و التشديد على أصحابها بالالتزام بسير العمل على الوجه المعتاد خلال فترة إجازة العيد و البيع طبقا للأسعار المقررة.

وتفقد مدير تموين مطروح، المعرض اللوجيستي لبيع الخضر و الفاكهة والتنبيه على مسئول المعرض بالالتزام بالأسعار المعتمدة من اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح مع حسن معاملة المواطنين، وفي حالة المخالفة سيتم تحرير محضر و العرض على النيابة العامة.

وفى أسوان أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية من أجل رفع حالة الطوارئ بمختلف الإدارات والمديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة وتجهيز الحدائق والمتنزهات ودورات المياه العمومية لخلق متنفس حيوى أمام المواطنين وتوفير المناخ الملائم للإستمتاع بأوقاتهم خلال أيام عيد الأضحى.

كما وجه اللواء أحمد إبراهيم رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين خلال أيام العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى حالات طارئة وهو الذى يتطلب معه ضرورة تشديد الرقابة على العائمات فى مجرى نهر النيل والتأكد من صلاحيتها الفنية وتوفيرها لكافة إحتياطات الأمن والسلامة الكافية ضد الحرائق وغيرها من الحوادث الطارئة.

وفى نفس السياق كلف المحافظ مديرى التموين والزراعة بتوفير الخراف الحية ، بجانب توفير اللحوم المذبوحة ومراجعة أسلوب عمل الجزارين ، فضلاً عن قيام المحليات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى للإلتزام بذبح الأضاحى داخل السلخانات والأماكن المخصصة لذلك ومنع الذبح فى الشوارع الداخلية حفاظاً على الصحة العامة للحد من التلوث والروائح الكريهة ، بالإضافة إلى قيام الأجهزة التموينية بتكثيف عملية التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية والمحروقات ، وبالتوازى إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات ، موجهاً مسئولى الأوقاف بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة لتجهيز أماكن الصلاة فى الساحات العامة والبالغ عددها 95 ساحة بمختلف المدن والمراكز ، فضلاً عن 1978 مسجداً لأداء صلاة العيد وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

وشدد محافظ أسوان على مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها وذلك لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة التى يتعرض لها المواطنين ، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ، بجانب تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة بواسطة مفتشى الأغذية ، مطالباً مسئولى المرور بتنفيذ الحملات المرورية بمختلف الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق الإنضباط فى الشارع والسيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والإختناقات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، وكذا قيام مسئولى الحماية المدنية برفع درجة إستعداد وحدات الإطفاء بالقسم وأقسام الإطفاء التابعة لها خلال فترة العيد .



وكيل وزارة التموين بمطروح يتابع توافر اللحوم المدعمة و السلع التموينية



وكيل وزارة التموين بمطروح يتابع توافر اللحوم المدعمة و السلع التموينية



وكيل وزارة التموين بمطروح يتابع توافر اللحوم المدعمة و السلع التموينية



وكيل وزارة التموين بمطروح يتابع توافر اللحوم المدعمة و السلع التموينية



وكيل وزارة التموين بمطروح يتابع توافر اللحوم المدعمة و السلع التموينية