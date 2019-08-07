تعرف على استعدادت الأقصر قبل بدء احتفالات عيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت المديريات الخدمية المختلفة بمحافظة الأقصر من وضع خططها لخدمة المواطنين والسائحين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك المقرر انطلاقها يوم الأحد 11 أغسطس الجارى، والتى تحمل كل عام مباهج مختلفة تبدأ من صلاة العيد ثم ذبح الأضاحى بالمنازل والميادين لتوزيع لحومها على الفقراء، بجانب التوافد من الأهالى على الحدائق والمتنزهات المختلفة طوال أيام العيد.

وأعلنت محافظة الأقصر عن رفع درجة الاستعداد القصوى لخدمة المواطنين قبل أسبوع على بدء الاحتفالات بالعيد، وعقد غرفة عمليات ديوان محافظ الأقصر على مدار الـ24 ساعة وربطها بكافة غرف المديريات الخدمية التى تسعى للوصول لأعلى درجات خمة المواطنين خلال أيام العيد، حيث أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات سواء التموين او الصحة والطب البيطرى والاوقاف ورؤساء المدن والأجهزة الامنية وكافة الجهات المعنية، مع تكثيف الوجود الامنى فى الشوارع الرئيسية والأسواق وتحقيق الانضباط المرورى وتوافر فرق عمليات الدفاع المدنى والإطفاء على مدى 24 ساعة، والتأكيد على سلامة جميع الأجهزة والمركبات والأطقم الفنية، ورفع اوجه الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشات الصحية وتوفير جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وكذلك وجود طقم الإسعاف ومديرى الإدارات الصحية لمواجهة اى حالات طارئة.

كما قرر محافظ الأقصر فتح المنتزهات والحدائق مبكراً بكافة أرجاء المحافظة لاستقبال المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم وحثهم على عدم التجمع فى أماكن مغلقة لتفادى عدوى الأمراض، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة للعمل على حل كافة مشاكل المواطنين، وحذر الأطفال من السباحة فى نهر النيل والترع خلال أيام العيد لعدم التعرض للغرق خلال الإحتفالات بالعيد وتعكير صفو تلك المناسبة المميزة.

فيما طالب اللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، بضرورة تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على إستقرار الأسعار، ومنع حدوث أى زيادات أو تلاعب فى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على تكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطرى والتموين والصحة، وذلك للتأكد من سلامة السلع المعروضة وضمان توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة ومعاقبة المتلاعبين او المخالفين بالمنافذ التى تم تجهيزها خصيصا بجميع أرجاء المحافظة لبيع تلك السلع، بالإضافة إلى الجمعيات الاستهلاكية لمنع اى اختناقات مع استمرار بيع اللحوم داخل الشوادر المنتشرة فى ربوع المحافظة، وإتخاذ عدة إجراءات استعدادا لعيد الاضحي.

ووجه سكرتير مساعد محافظة الأقصر، فى لقاء بقيادات مديريات المحافظة بضرورة تنفيذ ما جاء فى الكتاب الدورى الصادر من مجلس الوزراء والخاص بالإستعدادات المكثفة لعيد الأضحى، كما شدد على ضرورة إنعقاد غرفة عمليات المحافظة وداخل المدن بشكل دائم طوال ايام العيد موجهاً بضرورة المرور على المخابز بجميع أنواعها بصفة دورية ومستمرة للتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز وضبط عملية الإنتاج بما يتناسب واحتياجات المواطنين.

وفى هذا الصدد أعلن الدكتور معمر عبد الهادى مدير إقليم جنوب الصعيد للإسعاف، أنه تم إنهاء كافة الإستعدادات المتعلقة بمرفق إسعاف محافظة الأقصر لما قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك، حيث يجرى حالياً قبيل العيد نشر سيارات دفع رباعى فى الطرق الصحراوية والمناطق الجبلية، بجانب نشر سيارات على الطرق السريعة بالمحافظة لخدمة القادمين من المحافظات الآخرى للاحتفال بالعيد بالأقصر، مضيفاً أنه يتم أيضاً قبل العيد الإطمئنان على كافة الأجهزة والسيارات الخاصة بالمرفق، بجانب توفير كافة متطلبات السيارات والأكسجين حال وقوع أية حوادث وخلافه، وتوفير بونات السولار لتتحرك السيارات بكل سهولة، موضحاً أن الأقصر تضم 70 سيارة إسعاف و4 لنشات 2 فى الاقصر و2 فى إسنا، ومنها سيارات دفع رباعى فى الطرق الصحراوية والمناطق الجبلية.

مديرية الصحة تعلن إلغاء الأجازات ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال

وفى مديرية الصحة أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، عن رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد بالمستشفيات وجميع أماكن تقديم الخدمة الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، موضحاً أنه سيتواجد مديرى المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة حتى نهاية احتفالات العيد.

فيما أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، خلال الأيام المقبلة لتجهيز وتوفير الفرش وكافة اللوازم داخل 49 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقال وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن عدد المساجد التى سوف تؤدى فيها صلاة العيد تبلغ 1700 مسجد على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مشيراً إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر احتياطى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات خاصة بالمديرية خلال تلك الأيام لوضع كافة تفاصيل العمل والتجهيز لساحات الصلاة لأفضل خدمة للمواطنين.

أما الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، فقد أعلن عن إنتهاء المديرية من خطتها للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وذلك لخدمة المواطنين فى كافة جوانب الحياة اليومية مع قدوم العيد وتكثيف الحملات اليومية لمواجهة المخالفات بالأسواق وضبطها خلال أيام العيد.