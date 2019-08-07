تعرف إلى أكبر 10 مطارات فى الطاقة الاستيعابية على مستوى العالم

كشفت مؤسسة "أو إيه جي"، الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران عن القائمة السنوية لأكبر مطارات العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية المغادرة، مشيرة إلى أن مطار دبي الدولي حل في المركز الأول مسجلاً 54 مليوناً و169 ألفاً و79 مقعداً مجدولاً على الرحلات الدولية خلال العام 2019 ككل.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن "أو إيه جي"، فقد حلّ مطار "لندن هيثرو" البريطاني في المركز الثاني بنحو 47 مليون مقعد، يليه مطار "هونج كونج" الدولي مسجلاً نحو 46 مليون مقعد، على الرحلات الجوية المغادرة.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي احتفظ بصدارته لقائمة أكبر المطارات بأعداد المسافرين الدوليين، للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين، الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018.المطار - السعة المقعدية بالمليون.

أكبر 10 مطارات في العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية (2019).



دبي 54.1



هيثرو 47.1

هونج كونج 46.2



سنغافورة 42.4

سيؤول 42



باريس 41.7

أمستردام 41.4



فرانكفورت 39.6

بانكوك 33.6



تايوان 30.1