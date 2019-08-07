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تركيب «أسانسير» بأول عمارة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة الشروق

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 07:00 ص
تركيب «أسانسير» بأول عمارة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة الشروق مشروع سكن مصر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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كشف المهندس عبد اللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، عن تركيب أول مصعد كهربائى داخل أول عمارة سكنية بمشروع سكن بالمدينة، والتى تم طرحها للحجز خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر بالمدينة تتضمن نحو 117 عمارة، بنحو 2808 وحدة، لافتا إلى أن مساحة الوحدة تتصل إلى 118 وحدة.

وأوضح أنه طرح عدد 504 وحدة للحجز كمرحلة أولى، وجارى التنسيق لطرح 720 وحدة كمرحلة ثانية،

وكان المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق فد أعلن عن طرح عدد 8 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (55م2 : 57م: ) بإسكان الشباب 70م بالمدينة، وذلك في مزاد علني.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط ومواصفات الوحدات بمقر جهاز المدينة بالكيلو 37 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، نظير سداد مبلغ 200 جنيه، على أن تُعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 25/8/2019  في تمام الساعة الـ12 ظهراً بمقر جهاز المدينة، ويتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه لكل وحدة، تأمين دخول المزاد، في موعد غايته جلسة المزاد، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

 

 


وزاره الاسكان

مدينه الشروق

مشروع سكن مصر

المدن الجديده

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