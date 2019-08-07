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تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:12 م
تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% خاسراً 0.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1544.21 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.74% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 10%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.70% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.92%.
 
فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 7.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.31%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.54% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.14%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.11%.
 

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