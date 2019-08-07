سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 09:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصات الخليج ترتفع مع تراجع مخاوف الحرب التجارية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 06:41 م
بورصات الخليج ترتفع مع تراجع مخاوف الحرب التجارية بورصه الخليج
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعافت بورصات الخليج اليوم الأربعاء، من خسائر تكبدتها فى الآونة الأخيرة مع تراجع مخاوف الأسواق المتجددة من تصاعد حرب تجارية عالمية بعدما تدخلت بكين لتحقيق استقرار فى اليوان ودحض واشنطن لمخاوف بشأن حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين.

 

وقاد القطاع المالى التعافي. وتكبد مؤشرا أبو ظبى وقطر خسائر على مدى ست جلسات على التوالى، بينما تراجعت بورصتا السعودية ودبى فى الجلسات الخمس والأربع السابقة على الترتيب، بفعل مخاوف بشأن النزاع التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم.

 

وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم السعودية مرتفعا 1.1% مع صعود سهم بنك الرياض 4.4% وسهم مصرف الراجحى 1.1%.

 

وعززت بعض الأرباح القوية لشركات للتأمين مكاسب المؤشر، وقفز سهم المتحدة للتأمين التعاونى 6% بعد زيادة أرباح الشركة قبل الزكاة إلى أكثر من المثلين فى الربع الثانى، بينما زاد سهم الخليجية العامة للتأمين، التى تحولت إلى الربحية فى نفس الفترة، 7.9%.

 

وصعد مؤشر بورصة دبى 1.2% مع تقدم سهم بنك دبى الإسلامى 2% وارتفاع سهم بنك الإمارات دبى الوطنى 1.8%.

 

وزاد مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.2%، وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامى 1.7%، بينما أغلق سهم قطر لنقل الغاز مرتفعا 4.1%.

 

وفى أبوظبى، ربح مؤشر البورصة 0.7% مع ارتفاع سهم بنك أبوظبى الأول 0.5% وصعود سهم مجموعة اتصالات 2%.

 

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسى للأسهم فى البورصة المصرية مرتفعا 1.7%، وقفز سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 6.9%، وحصلت الشركة أمس الثلاثاء على موافقة الجهات التنظيمية على تخصيص أرض لمشاريع زراعية لتوفير المادة الخام اللازمة لمصنعها المزمع للخشب المضغوط.

 

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

- السعودية.. صعد المؤشر 1.1% إلى 8483 نقطة.

- أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.7% إلى 5119 نقطة.

- دبي.. زاد المؤشر 1.2% إلى 2831 نقطة.

- قطر.. صعد المؤشر 1.2% إلى 9898 نقطة.

- مصر.. ارتفع المؤشر 1.7% إلى 13881 نقطة.

- البحرين.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 1544 نقطة.

- سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.9% إلى 3839 نقطة.

- البحرين.. صعد المؤشر 0.6% إلى 6744 نقطة.

 


بورصات الخليج

البورصات العالمية

البورصه

الحرب التجاريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

فيديو.. رقاق العيد من إيد "أم سيد".. 20 سنة ولسه مكملة

فيديو.. رقاق العيد من إيد "أم سيد".. 20 سنة ولسه مكملة

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة