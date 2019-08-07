بورصات الخليج ترتفع مع تراجع مخاوف الحرب التجارية

تعافت بورصات الخليج اليوم الأربعاء، من خسائر تكبدتها فى الآونة الأخيرة مع تراجع مخاوف الأسواق المتجددة من تصاعد حرب تجارية عالمية بعدما تدخلت بكين لتحقيق استقرار فى اليوان ودحض واشنطن لمخاوف بشأن حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين.

وقاد القطاع المالى التعافي. وتكبد مؤشرا أبو ظبى وقطر خسائر على مدى ست جلسات على التوالى، بينما تراجعت بورصتا السعودية ودبى فى الجلسات الخمس والأربع السابقة على الترتيب، بفعل مخاوف بشأن النزاع التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم السعودية مرتفعا 1.1% مع صعود سهم بنك الرياض 4.4% وسهم مصرف الراجحى 1.1%.

وعززت بعض الأرباح القوية لشركات للتأمين مكاسب المؤشر، وقفز سهم المتحدة للتأمين التعاونى 6% بعد زيادة أرباح الشركة قبل الزكاة إلى أكثر من المثلين فى الربع الثانى، بينما زاد سهم الخليجية العامة للتأمين، التى تحولت إلى الربحية فى نفس الفترة، 7.9%.

وصعد مؤشر بورصة دبى 1.2% مع تقدم سهم بنك دبى الإسلامى 2% وارتفاع سهم بنك الإمارات دبى الوطنى 1.8%.

وزاد مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.2%، وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامى 1.7%، بينما أغلق سهم قطر لنقل الغاز مرتفعا 4.1%.

وفى أبوظبى، ربح مؤشر البورصة 0.7% مع ارتفاع سهم بنك أبوظبى الأول 0.5% وصعود سهم مجموعة اتصالات 2%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسى للأسهم فى البورصة المصرية مرتفعا 1.7%، وقفز سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 6.9%، وحصلت الشركة أمس الثلاثاء على موافقة الجهات التنظيمية على تخصيص أرض لمشاريع زراعية لتوفير المادة الخام اللازمة لمصنعها المزمع للخشب المضغوط.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

- السعودية.. صعد المؤشر 1.1% إلى 8483 نقطة.

- أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.7% إلى 5119 نقطة.

- دبي.. زاد المؤشر 1.2% إلى 2831 نقطة.

- قطر.. صعد المؤشر 1.2% إلى 9898 نقطة.

- مصر.. ارتفع المؤشر 1.7% إلى 13881 نقطة.

- البحرين.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 1544 نقطة.

- سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.9% إلى 3839 نقطة.

- البحرين.. صعد المؤشر 0.6% إلى 6744 نقطة.