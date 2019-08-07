بدء توصيل وصلات الصرف الصحي لقرية جزيرة مطاوع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

بدأت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالشرقية ، أعمال توصيل وصلات الصرف الصحي لقرية جزيرة مطاوع التابعة لمركز أولاد صقر، بالتقسيط علي أربعة سنوات بدون فوائد .

وأكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم تخفيض قيمة تكاليف تركيب الوصلات من 6 آلاف الي 4 الاف ، بالإضافة الي تقسيط المبلغ علي 4 سنوات مراعاة لظروف الاقتصادية لبعض الأهالي ، مضيفا انه علي مدار الأيام الماضية ، وجهها فرق توعية للأهالي، التي عقدت لقاءات في المساجد و بأماكن الرئيسية بالقرية ، بسرعة انهاء إجراءات توصيل الوصلات المنزلية ، و التي لاقت استجابة لدي المواطنين، بعد امنتعوا خلال الفترات الماضية بسبب عدم قدرة البعض منهم علي تكاليف التوصيل، وتم تكليف فريق من خدمة المشتركين من قطاع أولاد صقر بمقر مكتب الاستشاري الخاص بالمشروع لانهاء اجراءت التعاقد للصرف الصحي بقرية .

و اشار رئيس مجلس إدارة الشركة ، ان القرية ضمن المشروع القومي للصرف الصحي للخدمات المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP) لعدد ثلاث محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية بتكلفة 550 مليون دولار لخدمة 155 قرية لعدد سكان 833000 نسمة للقرى الملوثة لترعة السلام ومصرف حادوس ويستهدف المشروع بمحافظة الشرقية مد خدمة الصرف الصحي لعد48 قرية ونسبة من التوابع تصل الى حوالى 10% بتكلفة تقديرية تقدر 3 مليار جنيه .