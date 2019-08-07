باحثة أسوانية تناقش أول رسالة ماجستير بجامعة الأقصر بعد انفصالها.. صور

جاء عنوان الرسالة "الجوانب السيكولوجية للموروث الشعبى وأثرها على إبداعات فنانى وسائل الاتصال المطبوع"، والتى ناقشها الدكتور صالح عبد المعطى الأستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك، والنائب السابق لرئيس جامعة جنوب الوادى "مشرفاً ومقرراً"، والدكتور وجدى رفعت فريد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط مناقشاً، والدكتور أكرم صلاح الدين، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بكلية فنون الجميلة جامعة الأقصر "مناقشاً"، والدكتور محمود مصطفى علام، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بكلية فنون الجميلة جامعة الأقصر مشرفاً مشاركاً.

وقالت الباحثة يارا البحيرى، لـ"اليوم السابع"، إنها تعمل فنانة تشكيلية بوزارة الثقافة، وتمت مناقشة رسالتها بكلية الفنون الجميلة بالأقصر فى تخصص الجرافيك "شعبة فن الكتاب"، وتعد أول مناقشة ماجستير بجامعة الأقصر بعد استقلالها عن جامعة جنوب الوادى.

وأضافت، أن الرسالة تتناول مفهوم المفردات والرموز الشعبية وتطورها عبر الأزمنة فى مصر، والمؤثرات السيكولوجية والبيئية والاجتماعية على حياة الفنان الشعبى، وخاصة فنان الجرافيك، بداية من مرحلة الطفولة للفنان، حيث يرى أشكالا مرسومة على جدران البيوت ويحاول تقليدها ورسمها وتخزن إلى ذاكرته البصرية حتى وإن لم يستطع رسمها ويظل يخزن فى الرسومات والرموز الشعبية إلى أن يصبح لديه مخزون بصرى كبير وقادر على توظيف البعض منه فى لوحات تشكيلية بصياغة معاصرة جديدة.

وأشارت إلى أنها تناولت أثر التقنيات الحديثة والتكنولوجيا مع تحليل لبعض أعمال فنانى الجرافيك المعاصرين وتأثرهم بالفن الشعبى وعرض لنماذج توظيف عناصر ومفردات الفن الشعبى فى الإعلانات التجارية.

يذكر جامعة الأقصر انفصلت رسمياً عن جامعة جنوب الوادى، طبقاً للقرار الرسمى الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 1481 لسنة 2019، والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة بمسمى جامعة الأقصر.