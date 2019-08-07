اليوم.. "الاتصالات" تنظم ندوة عن البرامج والمنح المقدمة من الحكومة

كتبت هبة السيد

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات التابعه لوزارة الاتصالات، اليوم 7 أغسطس، ندوة تعريفية عن البرامج والمنح التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات لخريجى الجامعات المصرية وشروط التقديم بها، وذلك بمقر المعهد بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو معهد وطنى رائد ذات تأثير إقليمى وعلاقات دولية.

ومنذ تأسيسه عام 1993، يعمل المعهد على تأهيل مجموعة كبيرة من الشباب الواعد من خلال برامج بناء القدرات على مستوى عالمى والمناهج القائمة على التطبيق، وذلك لتنمية مهارات الشباب المصرى الطموح فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.