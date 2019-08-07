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النائب العام السعودى يستقبل نظيره المصرى

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 08:13 م
النائب العام السعودى يستقبل نظيره المصرى النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب والنائب العام المصري المستشار نبيل صادق
وكالات

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استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في مقر فرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة اليوم,  النائب العام المصري المستشار نبيل صادق ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
 
وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول مستوى العلاقات الطيبة بين البلدين ومدى تطويرها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين، وتعزيز علاقات العمل المشترك في الشأن النيابي، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة.
 
وفي نهاية اللقاء شكر المستشار نبيل صادق, معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من الأمن والأمان والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - 

سعود بن عبد الله

نبيل صادق

المدينة المنورة

النيابة العامة

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