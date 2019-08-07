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المجلس العسكرى بالسودان: سنسمح قريبا بالتعامل بالدولار عبر وكالات مقننة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:12 ص
المجلس العسكرى بالسودان: سنسمح قريبا بالتعامل بالدولار عبر وكالات مقننة اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكرى السودانى
أ ش أ

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قال اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكرى الانتقالي السودانى، إن الدولة ستسمح قريباً للجميع بالتعامل في الدولار عبر وكالات مقننة.

 

وأضاف إبراهيم - في تصريح لوكالة السودان للأنباء أمس الثلاثاء - أن الدولة لا تتعامل فى شراء وبيع الدولار بأي حال من الأحوال.

 

وأكد أن المجلس حارب الفساد الذي خلفه النظام السابق في مجال الأدوية، موضحا أنه فوجئ بانعدام المحاليل الوريدية وأصناف كثيرة من الأدوية نتيجة الديون الكبيرة لشركات الدواء العالمية والإقليمية.

 

وأشار إلى أن الدولة دفعت 9 ملايين دولار لتوفير المحاليل الوريدية وسددت 75% من الديون المستحقة على بنك السودان فيما يتعلق بالأدوية والبالغة 34 مليون دولار.

 

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية في المجلس العسكرى صممت ونفذت نظاما جيدا لاستيراد الأدوية يحارب الفساد.


السودان

الدولار

اقتصاد

المجلس العسكرى الانتقالى

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