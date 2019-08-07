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العراق.. دعوة لوضع صورة صدام حسين داخل البرلمان والحكومة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 08:32 م
العراق.. دعوة لوضع صورة صدام حسين داخل البرلمان والحكومة صدام حسين
وكالات

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رأى النائب العراقي، كاظم الصيادي، اليوم الاربعاء، أنه من الضرورة وضع صورة للرئيس السابق، صدام حسين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء العراقيين ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقال الصيادي في تصريحات صحفية اليوم ، "يجب وضع صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين وهو مكبل اليدين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء، لكي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة لا تدوم لأحد".
 
وتحدث الصيادي عن كيفية وضع الصورة: "هذه الصورة تكون كجدار في قاعتي البرلمان والحكومة حتى  يعرف المسؤولون بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم".
 
 

العراق

صدام حسين

نائب عراقي

البرلمان العراقي

الحكومة العراقية

مجلس النواب العراقي

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