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الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالكويت 46 والسعودية 43 درجة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالكويت 46 والسعودية 43 درجة درجات الحرارة
كتب: محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقس حار على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين


 

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن الطقس فى البحرين، اليوم الأربعاء، سيكون حارًا رطبًا مع السحب، وتصل العظمى إلى 39 درجة. 

 

السعودية


 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة لتصل العظمى إلى 43 درجة.

 

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس الأربعاء صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب شرقا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، وتصل العظمى إلى 39 درجة.

 

الإمارات
الإمارات

 

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الكويتية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء فى الكويت، سيكون شديد الحرارة وتصل العظمى إلى 46 درجة. 

 

الكويت
 

الخليج

السعودية

الكويت

البحرين

الإمارات

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