الصحة السعودية: إجراء 311 عملية قلب تخصصية للحجاج في مدينة الملك عبدالله الطبية

وكالات

نجحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، في إجراء 15 عملية قلب مفتوح للحجاج خلال موسم حج هذا العام ، ضمن جهود الوزارة وخدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وحسبما نشر فى وكالة الانباء السعودية، تجري الوزارة وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تلعب دوراً حيويّاً هامّاً في توفير الرعاية المتخصصة.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى الرابع من ذي الحجة الجاري ؛ أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها؛ 296 عملية قسطرة قلبية و15 عملية قلب مفتوح.

وبينت الصحة أن العمليات التخصصية تجرى في مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية الذي يعد من أبرز المراكز في المدينة الطبية ويقدم نطاقاً متكاملاً من الخدمات السريرية في مجال أمراض وجراحة القلب؛ وفقاً للمعايير العالمية، يوفرها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين ذوي التدريب النادر والمعتمد في كبرى مراكز القلب العالمية، بمساندة طاقم تمريضي من ذوي التدريب والمهارات في تمريض القلب.