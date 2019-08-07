السودان يدعو الولايات المتحدة إلى رفع اسمه من قوائم الإرهاب

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دعت الخرطوم، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب التأثير الكبير لهذا الإدارج في وصول السودان لمنافذ الدعم والتنمية الدولية.

والتقى اليوم الثلاثاء وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف السفير عمر دهب، مع المبعوث الأمريكى الخاص للسودان السفير دونالد بوث، وبحثا العلاقات الثنائية وما يتوقعه السودان من المجتمع الدولي بعد اكتمال الاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية.

ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير عمر دهب، قوله إن السودان يتطلع الآن لإعادة دمجه في المجتمع الدولي، وأنه في حاجة إلى مساندة المجتمع الدولي له، في سبيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن السودان يتوقع تطبيع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي شهدت علاقته معها بعض التوترات.

بدوره، قال المبعوث الأمريكي إن حكومته تعمل مع شركائها للنظر في كيفية تقديم يد العون للسودان، داعياً إلى الالتزام بالآجال التي تم الاتفاق عليها لإقامة مؤسسات الفترة الانتقالية والحكومة المدنية.