سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السودان يدعو الولايات المتحدة إلى رفع اسمه من قوائم الإرهاب

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 06:39 ص
السودان يدعو الولايات المتحدة إلى رفع اسمه من قوائم الإرهاب وكيل وزارة الخارجية السودانى المكلف السفير عمر دهب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الخرطوم، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب التأثير الكبير لهذا الإدارج في وصول السودان لمنافذ الدعم والتنمية الدولية.

 

والتقى اليوم الثلاثاء وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف السفير عمر دهب، مع المبعوث الأمريكى الخاص للسودان السفير دونالد بوث، وبحثا العلاقات الثنائية وما يتوقعه السودان من المجتمع الدولي بعد اكتمال الاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية.

 

ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير عمر دهب، قوله إن السودان يتطلع الآن لإعادة دمجه في المجتمع الدولي، وأنه في حاجة إلى مساندة المجتمع الدولي له، في سبيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

 

وأوضح أن السودان يتوقع تطبيع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي شهدت علاقته معها بعض التوترات.

 

بدوره، قال المبعوث الأمريكي إن حكومته تعمل مع شركائها للنظر في كيفية تقديم يد العون للسودان، داعياً إلى الالتزام بالآجال التي تم الاتفاق عليها لإقامة مؤسسات الفترة الانتقالية والحكومة المدنية.


السودان

الولايات المتحدة

الخرطوم

الإرهاب

قوائم الإرهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

فيديو معلوماتى .."لعب الكرة مش تسلية وخلاص".. اعرف فوائده الصحية

فيديو معلوماتى .."لعب الكرة مش تسلية وخلاص".. اعرف فوائده الصحية

الحكومة تعلن أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

الحكومة تعلن أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

ناشئات مصر يهزمن سويسرا 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

ناشئات مصر يهزمن سويسرا 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

"إنها مصر يا سادة".. إنشاء 9 مصانع جديدة على مساحة 400 فدان فى 36 شهرا

"إنها مصر يا سادة".. إنشاء 9 مصانع جديدة على مساحة 400 فدان فى 36 شهرا

السكة الحديد تعلن تشغيل 3 قطارات من القاهرة والإسكندرية لخدمة أهالى النوبة غدا

السكة الحديد تعلن تشغيل 3 قطارات من القاهرة والإسكندرية لخدمة أهالى النوبة غدا

تويتر تعترف باستخدام بيانات مستخدمين فى الدعاية دون إذن

تويتر تعترف باستخدام بيانات مستخدمين فى الدعاية دون إذن

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

انت كمان جدد قبل العيد.. وصفات طبيعية للعناية بشعر الرجال

انت كمان جدد قبل العيد.. وصفات طبيعية للعناية بشعر الرجال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة