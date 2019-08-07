سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السلطات السعودية تضبط 25 ألف حاج مخالف لأنظمة الحج

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 02:00 ص
السلطات السعودية تضبط 25 ألف حاج مخالف لأنظمة الحج المسجد الحرام
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسهمت جهود الأمن العام فى ضبط 25194 مخالفاً لا يحملون تصريح للحج حتى اليوم ، " السعوديون 13201، والخليجيون 187، والأجانب 11806، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش أن التخطيط الجيد والإعداد المسبق سهل عملية ضبط 234 مكتباً من مكاتب الحج الوهمية، مشيراً إلى أن عدد المركبات المعادة 200603 مركبات.

وأفاد اللواء الطياش أن عدد المقيمين المخالفين الذين تم تسجيل بصماتهم حتى اليوم 467 مقيماً، كما بلغ عدد الناقلين المخالفين 24 شخصاً، إضافة إلى عدد المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة البالغ 425878 مقيماً.

 

 


السعودية

الحج

مخالفين

موسم الحج

عرفه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .. ضبط " تاجر وطبيب ومدرس " جمعوا 640 مليون جنيه من المواطنين فى الغربية بحجة توظيفها فى تجارة " الغلال والعقارات "مقابل أرباح تتراوح بين 25% لـ40% من رأس المال وأجهزة الأمن تلقت 200 بلاغ من الضحايا

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:20 ص

شئون الحرمين : 10 آلاف عربة لخدمة الحجاج فى المسجد الحرام

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:16 ص

البعثة الطبية للحج: مرور صباحى ومسائى على المستشفيات المحتجز بها المرضى

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:01 ص

زمان غير دلوقتى.. صور نادرة لضيوف الرحمن أثناء أداء فريضة الحج

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:00 م

بالزغاريد.. السيدات يستقبلن رئيس بعثة الحج المصرية بالأراضى المقدسة.. فيديو

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:56 م

السعودية : 5639 مبنى فى مكة والمدينة مخصصة للحجاج

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. "ادفن حبيبتك" أغرب مسابقة روسية على الشاطئ

شاهد.. "ادفن حبيبتك" أغرب مسابقة روسية على الشاطئ

علماء يصنعون أخف نوع من الذهب على الإطلاق.. سمكه ذرتين فقط

علماء يصنعون أخف نوع من الذهب على الإطلاق.. سمكه ذرتين فقط

فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين"

فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين"

تعثر مفاوضات الزمالك مع "باتشيكو" بسبب حرب الوكلاء

تعثر مفاوضات الزمالك مع "باتشيكو" بسبب حرب الوكلاء

مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

التعليم تفتح باب التقدم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب إعدادى

التعليم تفتح باب التقدم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب إعدادى

مارتن لاسارتى مرشحا لقيادة نادى فى الدورى التشيلى

مارتن لاسارتى مرشحا لقيادة نادى فى الدورى التشيلى

البعثة الطبية للحج: مرور صباحى ومسائى على المستشفيات المحتجز بها المرضى

البعثة الطبية للحج: مرور صباحى ومسائى على المستشفيات المحتجز بها المرضى

أضاحى تهبط من "السماء" إلى الزبائن فى باكستان

أضاحى تهبط من "السماء" إلى الزبائن فى باكستان

5 حالات تحرم المستهلك من استبدال أو إعادة السلعة دون أسباب.. تعرف عليها

5 حالات تحرم المستهلك من استبدال أو إعادة السلعة دون أسباب.. تعرف عليها

صور.. جنازة مهيبة لشهداء حادث معهد الأورام بقرية ميت حبيب الغربية

صور.. جنازة مهيبة لشهداء حادث معهد الأورام بقرية ميت حبيب الغربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة