السعيد: حريصين على تشجيع الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، حرص إدارة الجامعة على الإهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم الرعاية والتسهيلات لهم ومشاركتهم فى الأنشطة الطلابية المختلفة بإعتبارهم سفراء لمصر فى الخارج.

جاء ذلك خلال استقبال السعيد، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة كاميليا صبحى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بحضور الدكتور محمد أبوسالم مدير وحدة الوافدين وعدد من عمداء الكليات ونواب ومسئولى مدير وحدة الوافدين بالجامعة.

ورحب رئيس جامعة بنها، باستقبال الطلاب الوافدين من كافة الدول وتشجيعهم للدراسة بكليات الجامعة، مؤكدًا على ضرورة إزالة أية معوقات تواجه طلابنا الوافدين من خلال مكتب الوافدين باعتباره المدخل الرئيسى للوافدين داخل الجامعة والمسؤول عن إرشادهم وحل مشاكلهم.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة حريصة على فتح أسواق للطلاب الوافدين، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.

وأضاف المغربى أن الجامعة تسعى إلى اعتماد برامجها دوليًا والحاق الطلاب الوافدين بها باعتبارهم أحد الروافد لتنمية المورد الذاتية بالجامعة فضلا عن تطوير اللوائح الدراسية بما يتناسب مع توجهات الدولة ومتطلبات سوق العمل.

من جانبها أشادت الدكتورة كاميليا صبحى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى بما تقدمه جامعة بنها للطلاب الوافدين، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "إدرس فى مصر" واتخاذ عدة إجراءات لتسهيل استقبال الطلاب الوافدين بالجامعات باعتبارهم ثروة كبيرة والقوى الناعمه لمصر فى الخارج.

وأكدت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على أهمية تطوير منظومة الطلاب الوافدين وزيادة إعدادهم بالجامعات باعتبارهم ثروة واستثمار.