الرئيس الجزائرى المؤقت يُعَيِّن مديرًا جديدًا لوكالة الأنباء الجزائرية

أ ش أ

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام عبد الحميد كاشا مدير عام وكالة الأنباء الجزائرية، وعيَّن فخر الدين بلدي خلفًا له.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن بن صالح قرر أيضًا تعيين عبادلي خير الدين مديرًا لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة أعضاء في سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية هم: عبد اللطيف عبد الوهاب وسيواني عبد الوهاب وخضراوي نعمان فريد، فيما أنهى مهام خمسة أعضاء في السلطة ذاتها هم: محقون صالح وبالة عمار وجمعي محمد وبلحراث لونيس وطنجاوي جمال.