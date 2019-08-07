سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى المؤقت يُعَيِّن مديرًا جديدًا لوكالة الأنباء الجزائرية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:00 م
الرئيس الجزائرى المؤقت يُعَيِّن مديرًا جديدًا لوكالة الأنباء الجزائرية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام عبد الحميد كاشا مدير عام وكالة الأنباء الجزائرية، وعيَّن فخر الدين بلدي خلفًا له.
 
وأضاف التلفزيون الرسمي أن بن صالح قرر أيضًا تعيين عبادلي خير الدين مديرًا لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة أعضاء في سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية هم: عبد اللطيف عبد الوهاب وسيواني عبد الوهاب وخضراوي نعمان فريد، فيما أنهى مهام خمسة أعضاء في السلطة ذاتها هم: محقون صالح وبالة عمار وجمعي محمد وبلحراث لونيس وطنجاوي جمال.
 

عبد الحميد كاشا

فخر الدين بلدي

الاتصالات الإلكترونية

الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد ساعتين من طرحه .. ألبوم هيثم شاكر الجديد "معرفة قديمة" يتصدر التريند

بعد ساعتين من طرحه .. ألبوم هيثم شاكر الجديد "معرفة قديمة" يتصدر التريند

صلاح يتبرع بـ3ملايين دولار لمعهد الأورام.. عمرك ما خيبت ظن مصر.. كاريكاتير

صلاح يتبرع بـ3ملايين دولار لمعهد الأورام.. عمرك ما خيبت ظن مصر.. كاريكاتير

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة