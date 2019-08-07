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الخارجية الكويتية: ارتياح أمريكى لتفاعل الكويت بشأن مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:38 ص
الخارجية الكويتية: ارتياح أمريكى لتفاعل الكويت بشأن مكافحة الإرهاب السفير ناصر الصبيح مساعد وزير الخارجية الكويتى
أ ش أ

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أكد مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون التنمية والتعاون الدولى السفير ناصر الصبيح، أن الكويت بكامل مؤسساتها تعمل بشكل متميز فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، لافتا إلى أن المسئولين فى الولايات المتحدة أبدوا ارتياحهم لتفاعل الكويت فى مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب.
 
وأضاف الصبيح، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أنه اجتمع بمساعد وزير الخزانة الأمريكى لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيجلنسلى؛ لبحث الهواجس المشتركة بين الكويت والولايات المتحدة، والتنسيق فى القضايا الدولية، فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وأشار إلى أن اتفاقهما على كيفية مكافحة الأنشطة المخالفة للنظم واللوائح المشتركة، وكيفية تطوير الأدوات الرقابية، بما يعزز الآليات والتعاون فيما بين الجانبين.
 
وأوضح، أن جزءا كبيرا من جولة المباحثات كانت تتعلق بكيفية تعزيز بناء القدرات بين البلدين، والتى تشمل كل الجوانب، سواء مكافحة تمويل الارهاب، أو تبادل المعلومات، الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى تطوير العلاقة مع المؤسسات الأمريكية.
 
وحول ما إذا كانت هناك ملاحظات من وزارة الخزانة الأمريكية إزاء الإجراءات الكويتية فى مكافحة الإرهاب، قال مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون التنمية والتعاون الدولى، "إن الكويت تجاوزت من زمن هذه المرحلة، وأصبح التعاطى مع الأصدقاء فى الولايات المتحدة وغيرها، هو كيفية الارتقاء وتطوير بناء القدرات وآليات التعاون وأساليب التعقب والمتابعة".
 

 


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