البحرية الليبية تنقذ 122 مهاجرًا غير شرعي على مدار ثلاثة أيام

وكالات

تمكنت القوات البحرية الليبية، من إنقاذ 122 مهاجرًا غير شرعي، على مدار الثلاثة أيام الماضية بالقرب من السواحل الليبية.

وحسبما نشر فى وكالة الانباء السعودية،أوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أن الخطوة تأتي في إطار الحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة استعداد القوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية.

وأضاف أنه "تمت جميع عمليات الإنقاذ ونقل جميع المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية في جميع عمليات الإنقاذ تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس".