الأسهم السعودية تصعد بعد 5 جلسات من التراجع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تراجع هامشى لبورصة البحرين، إذ ارتفعت الأسهم السعودية بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر، والأمر نفسه لبورصة دبى التى ارتفعت بنسبة 1.23% بعد 4 جلسات من التراجع، كما واصلت مؤشرات الكويت صعودها.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.06% رابحاً 88.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8482.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحاً 32.87 نقطة ليغلق عند مستوى 3779.79 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.06% رابحاً 88.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8482.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحاً 32.87 نقطة ليغلق عند مستوى 3779.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 111.4 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 149 شركة، فيما تراجعت 27 شركة.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%.

وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.73%، ثم الخليجية العامة بنسبة 7.94%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 5.98%، فيما تصدر سهم "أسمنت السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.19% ثم الخدمات الأرضية بنسبة 2.25%، ثم الأهلى للتكافل بنسبة 1.65%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.23% رابحاً 34.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2831.28 نقطة، مدفوعا بصعود شبه جماعى للقطاعات. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.23% رابحاً 34.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2831.28 نقطة، مدفوعا بصعود شبه جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.1 مليون سهم محققة ما قيمته 198 مليون درهم من خلال تنفيذ 2640 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.66%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.92%، ثم سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 4.53%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم اكتتاب القابضة بنسبة 9.04%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.67%.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها البنوك. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحاً 28.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6114.75 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.55% رابحاً 36.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6743.58 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4876.74 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 118.9 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتى عبر 5850 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.89%، تلاه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.64%، ثم إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.64%، فيما تصدر سهم " سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.11% ثم شركة منازل القابضة بنسبة 8.75%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 6.25%.



بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% خاسراً 0.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1544.21 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.74% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 10%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.70% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.92%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 7.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.31%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.54% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.14%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.11%.