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ارتفاع مؤشر تاسى بختام التعاملات بنسبة 1.1% مدفوعا بصعود قطاع الاتصالات

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:24 م
ارتفاع مؤشر تاسى بختام التعاملات بنسبة 1.1% مدفوعا بصعود قطاع الاتصالات بورصة السعودية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.06% رابحاً 88.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8482.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحاً 32.87 نقطة ليغلق عند مستوى 3779.79 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 111.4 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 149 شركة، فيما تراجعت 27 شركة. 
 
وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%.
 

وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.73%، ثم الخليجية العامة بنسبة 7.94%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 5.98%، فيما تصدر سهم "أسمنت السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.19% ثم الخدمات الأرضية بنسبة 2.25%، ثم الأهلى للتكافل بنسبة 1.65%.


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