ارتفاع مؤشر تاسى بختام التعاملات بنسبة 1.1% مدفوعا بصعود قطاع الاتصالات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.06% رابحاً 88.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8482.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحاً 32.87 نقطة ليغلق عند مستوى 3779.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 111.4 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 149 شركة، فيما تراجعت 27 شركة.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%.