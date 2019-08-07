ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحاً 28.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6114.75 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.55% رابحاً 36.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6743.58 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4876.74 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 118.9 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتى عبر 5850 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.89%، تلاه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.64%، ثم إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.64%، فيما تصدر سهم " سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.11% ثم شركة منازل القابضة بنسبة 8.75%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 6.25%